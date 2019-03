Podano termin wyborów w Indiach. Potrwają ponad miesiąc

Video: Piotr Czubowicz / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Poważny konflikt między atomowymi mocarstwami. Gorąco na...

To dwa państwa atomowe. W sumie - mieszka tam półtora miliarda ludzi. To jedna piąta populacji kuli ziemskiej. Dlatego kiedy dochodzi do napięć między Indiami i Pakistanem - nie wolno ich lekceważyć. Tym bardziej, że najnowsza odsłona - jest bardzo niepokojąca. Pakistan twierdzi bowiem, że strącił dwa myśliwce indyjskie i że schwytał jednego pilota. Ich misja miała miejsce po tym, jak 40 indyjskich żołnierzy zginęło w wyniku ataku, do którego przyznała się pakistańska bojówka. Jak prawie zawsze od ponad siedemdziesięciu lat, chodzi o Kaszmir. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

