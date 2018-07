"Tłum był bezlitosny". Zlinczowali pięciu mężczyzn przez plotkę

02.07 | 23 osoby zostały aresztowane w związku z linczem dokonanym na pięciu mężczyznach, którzy według rozpowszechnianej w internecie plotki należeli do gangu porywaczy dzieci - poinformowała w poniedziałek policja. Podobne przypadki nie należą w Indiach do rzadkości.

23 osoby zostały aresztowane w związku z linczem dokonanym na pięciu mężczyznach, którzy według rozpowszechnianej w internecie plotki należeli do gangu porywaczy dzieci - poinformowała w poniedziałek policja. To kolejny przypadek w Indiach, gdy rozsiewane plotki doprowadzają do wymierzania sprawiedliwości przez mieszkańców na własną rękę.