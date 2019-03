Jubiler gwiazd, król diamentów. Kolekcja oskarżonego o oszustwa miliardera pod młotek

Blisko siedemdziesiąt dzieł sztuki należących do miliardera Nirava Modiego zostanie wystawionych przez indyjski urząd podatkowy na aukcję w Bombaju. Jubiler, jedna z najbogatszych osób w Indiach, miał brać udział w największym w historii tego kraju oszustwie finansowym.

48-letni Modi został zatrzymany w zeszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii na wniosek władz indyjskich, które poprosiły Londyn o jego ekstradycję.

Jubiler jest oskarżany o udział w największym w historii Indii oszustwie finansowym. W jego wyniku drugi co do wielkości bank w Indiach Punjab National Bank, mógł stracić blisko 2 mld dolarów.

Dzieła sztuki Modiego pod młotek

Jubiler gwiazd aresztowany w Londynie Jeden z... czytaj dalej » Od czasu ucieczki Modiego z Indii w 2018 roku, urząd podatkowy przejął wiele aktywów miliardera w tym blisko 170 sztuk dzieł sztuki. Część z nich postanowiono sprzedać na aukcji.

Po wydaniu przez sąd nakazu w tej sprawie, urząd podatkowy wybrał dom aukcyjny w Bombaju, w którym na sprzedaż wystawionych zostanie 68 obrazów z kolekcji jubilera. Wśród nich są m.in. wartościowe obrazy wybitnych przedstawicieli indyjskiego malarstwa: XIX-wiecznego artysty Radży Ravi Varmy czy abstrakcjonisty Vasudeo S. Gaitondego.

To właśnie obraz Gaitondego ma według specjalistów, być najbardziej rozchwytywanym spośród wszystkich wystawionych na licytację. W 2015 roku inne działo tego artysty zostało sprzedane za 4,4 mln dolarów (16 mln złotych), co czyni go najdroższym indyjskim dziełem sztuki.

Władze szacują, że licytowane działa sztuki mogą przynieść zysk rzędu 300-500 milionów rupii indyjskich (4,4 - 7,2 mln dolarów).

Źródło: PAP/EPA Pod młotek idą obrazy z kolekcji Nirava Modiego

Zatrzymany w Londynie

Po tym, gdy w zeszłym roku Modiemu postawiono zarzuty, jego majątek został zamrożony. Modi zbiegł z Indii, a w ubiegły wtorek został zatrzymany w centrum Londynu. Pozostanie w areszcie do 29 marca. Sąd odmówił mu wyjścia za kaucją.

O sprawie Modiego zrobiło się znów głośno po tym, jak jedna z brytyjskich gazet ujawniła, że żyje on w wartym ok. 10 milionów funtów mieszkaniu w Londynie.

Milioner skazany na więzienie za kłusowanie. "Przepraszam" Jeden z... czytaj dalej » Jak pisze BBC, aresztowanie zbiega się w czasie z wyborami w Indiach. Udana ekstradycja może wzmocnić pozycję rządzącej partii BJP.

Jubiler gwiazd, król diamentów

Nirav Modi jest jednym z najbogatszych ludzi w Indiach. "Forbes" szacuje jego majątek na 1,75 mld dolarów.

Modi pochodzi z dynastii zajmującej się handlem diamentami. Swoją własną markę jubilerską założył w 2010 roku. Firma szybko się rozwinęła i wkrótce Modi otworzył swoje sklepy nie tylko w Indiach, ale także w Nowym Jorku, Londynie i Hongkongu.

Biżuterię jego firmy nosiły takie gwiazdy jak Kate Winslet, Rosie Huntington-Whiteley oraz Naomi Watts. Twarzą marki była bollywodzka gwiazda Priyanka Chopra-Jonas.