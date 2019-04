"Odczuł pewien dyskomfort". Dalajlama trafił do szpitala

Foto: Im Swedish Development/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) Video: Reuters

Dalajlama jest duchowym przywódcą tybetańskich buddystów

10.04 | Dalajlama zbiegł do Indii w 1959 roku po nieudanym antychińskim powstaniu w Tybecie. Od tamtej pory mieszka i pracuje w górskim miasteczku Dharamśala na północy kraju. We wtorek przyjęty został do szpitala w Delhi z zakażeniem dróg oddechowych.

