Indie. Przemoc seksualna rośnie, zamiast maleć

15.12 | Chłopak z ubogiej, konserwatywnej wioski z nadzieją na lepsze życie przyjeżdża do wielkiego miasta. Nagle spotyka tysiące kobiet, które nie kryją się po domach, mogą same chodzić po mieście, a z filmów i reklam atakuje go golizna. Nieznana w rodzinnej wiosce równość kobiet go przerasta, gwałtownie dopada go seksualna frustracja, sięga po alkohol. Tak zaczyna się większość historii o gwałtach w Indiach. Gwałtach, o których wiele się mówi, ale niewiele próbuje zrozumieć.

