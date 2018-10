Biskup oskarżony o gwałty na zakonnicy. Nie żyje duchowny, który zeznawał

Nie żyje ojciec Kuriokose Kattuthara, świadek w procesie indyjskiego biskupa, oskarżonego o wielokrotny gwałt na zakonnicy - pisze CNN. Policja wszczęła śledztwo w sprawie jego śmierci. Kattuthara kilka tygodni wcześniej rozpoczął składanie zeznań.

Według policji ojciec Kuriakose Kattuthara miał około 62 lat. Był księdzem w wiosce Dasuya w stanie Pendżab, na północy Indii i jednym z kilkudziesięciu świadków, którzy zostali wytypowani do zeznawania w procesie biskupa Franco Mulakkala.

Zmarł kilka tygodni po złożeniu zeznań w sprawie przeciwko Mulakkali. Biskup został oskarżony o wielokrotne zgwałcenie zakonnicy. Napaści miał się dopuszczać na przestrzeni dwóch lat w czasie wizyt w stanie Kerala na południu Indii.

- (Kattuthara - red.) odszedł zeszłej nocy, zamierzamy zbadać okoliczności związane z jego śmiercią. Zostanie przeprowadzona autopsja - poinformował A.R. Sharma z policji w Pendżabie.

Zarzuty zakonnic

44-letnia zakonnica - wspierana przez pięć innych - zgłosiła się na policję w czerwcu i oskarżyła biskupa Franco Mulakkalę o to, że między 2014 a 2016 rokiem dopuścił się na niej trzynastu gwałtów. Miało do tego dojść w domu gościnnym Misji Domowej Św. Franciszka w Kerali.

Mulakkal, który jest biskupem diecezji Jalandhar na północy Indii, nie przyznaje się do winy. Jego prawnik twierdził, że zakonnica najprawdopodobniej zmyśliła całą historię, ponieważ została oskarżona o utrzymywanie związku z innym mężczyzną.

Chrześcijański stan Indii

Jak zauważa CNN, sprawa jest nietypowa, rzadko bowiem zdarza się, by zakonnica publicznie oskarżała kościelnego przełożonego o popełnienie przestępstwa. Aresztowanie Mulakkala, które miało miejsce we wrześniu, nastąpiło po tygodniach protestów sióstr zakonnych w Kerali, wzywających do postawienia biskupowi zarzutów.

W zeszłym tygodniu lokalny sąd w Kerali zwolnił duchownego za kaucją, pod warunkiem, że opuści stan. Teraz biskup oczekuje na proces. Po zwolnieniu powrócił do Pendżabu, gdzie powitano go jak bohatera.

Kerala w odróżnieniu do reszty Indii charakteryzuje się wysokim odsetkiem chrześcijan. Szacuje się, że 19 procent, czyli około sześć milionów obywateli w tym stanie, przynależy do różnych chrześcijańskich społeczności.