Foto: STR / PAP / EPA Video: Google Earth

Indie. Autobus wpadł do kanału, tłum zaatakował policję

30.01 | W wypadku, do którego doszło we wschodnich Indiach w poniedziałek, życie straciło co najmniej 36 osób - podały władze dystryktu Murshidabad w Zachodnim Bengalu. Kierowca autobusu, w momencie gdy doszło do wypadku, rozmawiał przez telefon komórkowy.

»