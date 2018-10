Mechanik przez pomyłkę ostrzelał i zniszczył F-16. "Mogło dojść do katastrofy"

Pozostałe informacje

wczoraj, 21:27

Odtwórz: Melanię Trump zapytano o rzekome zdrady jej męża. "Mam ważniejsze sprawy na głowie"

- Wiem, co jest dobre, a co złe, co jest prawdą, a co jest kłamstwem - tak pierwsza dama USA Melania Trump w wywiadzie... czytaj dalej »