Komisja Kongresu przegłosowała artykuły impeachmentu Trumpa

Komisje Kongresu ogłosiły artykułu impeachmentu Donalda Trumpa

10.12 | Nadużycie władzy przez wywieranie presji na władze w Kijowie oraz utrudnianie pracy Kongresu - to dwa formalne zarzuty wysunięte wobec Donalda Trumpa we wtorek przez szefów kontrolowanych przez demokratów komisji Izby Reprezentantów. Jak podało BBC, jest to kluczowy krok w celu rozpoczęcia procedury impeachmentu wobec prezeydenta USA.

