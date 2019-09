Oskarżyciele, obrońcy, ława przysięgłych. Procedura impeachmentu w USA

Prezydenta Stanów Zjednoczonych nie jest łatwo usunąć ze stanowiska. Tylko dwóch z nich w ponad 200-letniej historii parlamentaryzmu tego kraju stanęło przed tak zwanym sądem Kongresu i zostało "uniewinnionych". Teraz duża grupa demokratów zdecydowała się na dochodzenie mogące doprowadzić do rozpoczęcia procedury impeachmentu Donalda Trumpa. Wyjaśniamy wszystkie jego etapy.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała we wtorek rozpoczęcie przez sześć komisji Izby Reprezentantów "oficjalnego dochodzenia" w celu ustalenia, czy uzasadnione jest postawienie prezydenta Donalda Trumpa przed sądem Kongresu, czyli rozpoczęcie jego impeachmentu.

Śledztwo ma ustalić, czy Donald Trump zabiegał o pomoc władz Ukrainy w poszukiwaniu informacji, które mogłyby zaszkodzić jego potencjalnemu rywalowi w wyborach prezydenckich w 2020 roku - byłemu wiceprezydentowi Joe Bidenowi.

Demokraci mówią dość, chcą impeachmentu Trumpa. "Tama została zerwana" Przewodnicząca... czytaj dalej » Poniżej przedstawiamy opisane przez dziennik "New York Times" kolejne etapy procedury impeachmentu.

Czym jest impeachment

To procedura przewidziana przez konstytucję Stanów Zjednoczonych. Konstytucja pozwala Kongresowi na usunięcie prezydenta przed upływem jego kadencji, jeżeli większość jego członków zdecyduje, że dopuścił się on zdrady, przekupstwa lub innej poważnej zbrodni oraz przestępstw.

Do tej pory tylko dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych zostało poddanych procedurze impeachmentu, czyli postawionych przed sądem Kongresu: Andrew Johnson (1865-1869) i Bill Clinton (1993-2001). Richardowi Nixsonowi impeachment groził, ale odszedł on z urzędu, by go uniknąć.

Zarówno Johnson jak i Clinton zostali w toku impeachmentu uniewinnieni przez Senat i sprawowali urząd prezydenta do końca kadencji.

Poważna zbrodnia lub przestępstwo opisane w konstytucyjnej formule upoważniającej do odwołania prezydenta oznacza - jak wyjaśnia "New York Times" - ogólnie pojęte nadużycie władzy i nie musi być tożsame z przepisami Kodeksu karnego. Co jednak równie istotne - zaznacza "NYT" - konstytucja nie definiuje, nie wylicza zbioru zasad, których złamać nie wolno, dlatego impeachment wydaje się być bardziej kwestią politycznej woli niż wypełnienia litery prawa.

Procedura. Kolejne etapy

Droga do rozpoczęcia procedury impeachmentu wymaga spełnienia przez kongresmenów kilku wymagań.

Przede wszystkim - jak ogłosiła to Nancy Pelosi - rozpoczyna się obecnie formalne dochodzenie w sprawie impeachmentu.

Trump po rozmowie z Zełenskim: nie powiedziałem nic złego Prezydent USA... czytaj dalej » 1. Sześć różnych komisji Izby Reprezentantów ma za zadanie sprawdzenie działań prezydenta i przedstawienie najwłaściwszych, najmocniejszych ich zdaniem argumentów przemawiających za impeachmentem.

2. Podsumowanie tych prac trafia do komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów i ta właśnie komisja określa, które paragrafy z procedury impeachmentu zastosuje wobec prezydenta.

Jeżeli uzna, że żaden z nich nie jest wystarczająco poważny - procedura się zakończy. Jeżeli jej członkowie stwierdzą, że dowody przeciwko prezydentowi są wystarczające:

3. Komisja przedstawi je całej Izbie Reprezentantów i nastąpi głosowanie.

Jeżeli którykolwiek z paragrafów (zarzutów) wobec prezydenta uzyska większość w głosowaniu całej Izby, będzie to oznaczało, że opowiedziała się ona za impeachmentem - usunięciem prezydenta z urzędu.

Większość w 435-osobowej Izbie Reprezentantów mają demokraci (235), przeciwnicy Donalda Trumpa.

4. Na tym etapie procedura impeachmentu zostanie przeniesiona do Senatu - wyższej izby amerykańskiego Kongresu.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Przewodnicząca Izby Reprezentantów zapowiada postępowanie w sprawie impeachmentu

5. Odbędzie się proces, a prezydent zostanie postawiony przed sądem Kongresu.

Oskarżycielem stanie się grupa deputowanych z Izby Reprezentantów zwanych menedżerami.

Prezydent dostanie swoją ekipę obrońców.

Stuosobowy Senat (gdzie większość obecnie mają republikanie) będzie pełnił w takiej sytuacji rolę ławy przysięgłych.

Rolę sędziego przyjmie prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Przepisy dotyczące impeachmentu zakładają, że strony w procesie przedstawiają swoje racje.

Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi (druga z prawej)

6. Po zakończeniu postępowania, dochodzi do głosowania.

Do odsunięcia prezydenta od władzy potrzebne są dwie trzecie głosów senatorów obecnych na sali (niekoniecznie 67 ze 100).

Jeżeli te proporcje nie zostaną osiągnięte, prezydent pozostanie w Białym Domu.

Jeżeli Senat (ława przysięgłych) zagłosuje za impeachmentem (dwie trzecie lub większa liczba senatorów obecnych na sali) - prezydent zostanie usunięty.

Od tej decyzji nie będzie przysługiwała apelacja.

Władzę w Stanach Zjednoczonych przejmie wtedy wiceprezydent.