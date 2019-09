Pięć ofiar śmiertelnych huraganu Dorian. "Jesteśmy świadkami historycznej tragedii"

Video: Fakty TVN

Huragan Dorian pustoszy Wyspy Bahama. Są ofiary śmiertelne

Są ofiary śmiertelne i co najmniej 20 tysięcy kompletnie zniszczonych domów. Huragan Dorian, najsilniejszy we współczesnej historii Bahamów, pustoszy wyspy. We wtorek dotrze do wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

