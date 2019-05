Złożył rezygnację, parlament wniosek odrzucił. Premier Ukrainy zostaje na stanowisku

Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Wołodymyr Zełenski objął urząd prezydenta Ukrainy. Od razu...

- Tak samo ciężko jak pracowałem, by Was rozbawiać - teraz będę pracować, byście nie musieli płakać - mówi były komik, a obecnie nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Objął w poniedziałek urząd i od razu rozwiązał parlament, który zdominowany był przez polityków lojalnych wobec jego poprzednika. Zaapelował też do premiera o dymisję - na co ten się zgodził. To oznacza, że nowy lider musi szykować się na wojnę z dotychczasowymi elitami. Musi uporać się także z trwającą od lat wojną na wschodzie Ukrainy i arcytrudnymi relacjami z Rosją. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

