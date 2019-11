Starcia na uczelni. Policja zablokowała kampus

Video: Reuters

Protesty w Hongkongu. Gaz łzawiący w centrum i na kampusie

12.11 | Policja w Hongkongu użyła we wtorek granatów z gazem łzawiącym, by rozpędzić demonstrantów blokujących ulice w centrum miasta. Do starć doszło również w pobliżu kilku miejscowych uczelni, w tym na kampusie Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu.

