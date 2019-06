"Gdy występują tak silne podziały, niemożliwe jest dalsze dyskutowanie na ten temat"

Doradca szefowej administracji Hongkongu ocenił, że debata nad projektem ustawy umożliwiającej ekstradycję do Chin nie może być kontynuowana. Projekt doprowadził do największych manifestacji w tej byłej brytyjskiej kolonii od czasu przekazania jej Chinom w 1997 roku.

Policja użyła gazu i gumowych kul. "Czyści" ulice Hongkongu z protestujących Hongkońska... czytaj dalej » Proponowana przez rząd nowelizacja prawa ekstradycyjnego umożliwiłaby m.in. przekazywanie Chinom kontynentalnym osób podejrzanych o ciężkie przestępstwa. Dotyczy to zarówno obywateli Hongkongu, jak i odwiedzających ten region Chińczyków i obcokrajowców. Zdaniem krytyków zagroziłoby to pozycji Hongkongu jako międzynarodowego centrum biznesowego.



Projekt wywołał powszechny sprzeciw i doprowadził do największych manifestacji od 1997 r. W środę hongkońska policja użyła gazu łzawiącego, armatek wodnych, gumowych kul i pałek, by usunąć protestujących z okolicy budynków rządowych. W chaotycznych starciach obrażenia odniosło ponad 80 osób, z czego pięć w piątek wciąż przebywało w szpitalach. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne demonstracje na najbliższą niedzielę.

Apele do władz

Członek hongkońskiej Rady Wykonawczej Bernard Chan, doradca szefowej rządu Carrie Lam, powiedział w piątek hongkońskiej Cable TV, że nie sądzi, aby formalna dyskusja na temat projektu, potrzebna do jego uchwalenia przez parlament, mogła być teraz kontynuowana.

- Zdecydowanie sądzę, że w tym momencie, w czasie, kiedy występują tak silne podziały, niemożliwe jest dalsze dyskutowanie na ten temat. Byłoby to bardzo trudne - powiedział Chan, cytowany przez agencję Reutera. Inny członek Rady Wykonawczej Ronny Tong oświadczył w piątek, że nie jest przeciwny odłożeniu ustawy na półkę, a rząd powinien rozważyć różne opcje – podała publiczna rozgłośnia RTHK.

Komunikator celem "potężnego ataku DDoS". Z adresów IP "głównie z Chin" Komunikator... czytaj dalej » Wcześniej do wstrzymania projektu wzywał propekiński poseł hongkońskiego parlamentu, a zarazem deputowany parlamentu ChRL, Michael Tien.

Popierana przez Pekin Lam oświadczyła jednak po zakrojonym na wielką skalę proteście z ubiegłej niedzieli, że władze nie wycofają projektu, i jak dotąd nie dała żadnych sygnałów zmiany tego stanowiska.

22 byłych urzędników państwowych wysokiej rangi i byłych członków hongkońskiego parlamentu, w tym były sekretarz ds. bezpieczeństwa Peter Lai, podpisało się jednak pod apelem do Lam, aby "uległa opinii publicznej i wstrzymała ustawę na dogłębniejszą dyskusję". Wezwali również doradców Lam, aby przekonywali ją do takiego rozwiązania i podali się do dymisji, jeśli ich rady nie zostaną wysłuchane.

Źródło: JEROME FAVRE/PAP/EPA Carrie Lam nie chce wycofać projektu

Nieugięta postawa

Lam określiła wydarzenia ze środy jako "zorganizowane zamieszki" i utrzymuje, że nowelizacja prawa jest konieczna, aby załatać luki, dzięki którym zbiegli kryminaliści mogliby się ukrywać w Hongkongu. Zapewnia, że przy podejmowaniu decyzji o ekstradycji hongkońskie sądy będą zabezpieczać prawa człowieka podejrzanych.



Państwowe chińskie media oceniały, że za protestami w Hongkongu stoją "obce siły", które starają się wywołać w regionie chaos, by zaszkodzić Chinom. Chińskie MSZ potępiło protesty w Hongkongu i wyraziło poparcie dla władz tego regionu.