Aktywiści z Hongkongu publikują nagranie. Protestujący "postrzelony ostrą amunicją"

Hongkońscy aktywiści opublikowali nagranie, na którym widać, jak podczas gwałtownego starcia w Tsuen Wan na hongkońskich Nowych Terytoriach policjant z bliskiej odległości strzela z rewolweru do atakującego go demonstranta. Nagranie, które publikujemy, nie pokazuje momentu strzału.

Moment strzału widać na opublikowanym w internecie nagraniu, wykonanym przez uniwersytecką telewizję Campus TV. W czasie bójki policjant z bliskiej odległości strzela do demonstranta, a ten przewraca się bezwładnie na chodnik.

Wcześniej student zaatakował funkcjonariusza pałką. Tego momentu nie widać jednak we fragmencie nagrania, udostępnionym przez agencję Reutera. To, co widzimy, to leżący już na ziemi młody mężczyzna. Drugiego do ziemi przyciska policjant.

Jak pisze BBC, nagraniu ze zdarzenia postrzelony woła: - Zabierzcie mnie do szpitala! Boli mnie klatka piersiowa, muszę do szpitala!

Według mediów strzał "oddano z ostrej amunicji", a postrzelony "w klatkę piersiową" mężczyzna jest w stanie krytycznym. Jak przekazał jego znajomy dziennikowi "South China Morning Post", postrzelony trafił do Szpitala Księżniczki Małgorzaty. Według gazety do szpitala przybyli również krewni rannego i prawnicy.

- Czuliśmy się okropnie, widząc na tym wideo, jak cierpi - powiedział znajomy rannego. Dodał, że inni studenci chcą zorganizować zbiórkę na rzecz postrzelonego kolegi.

Według "SCMP" postrzelony to 18-latek. We wtorkowy wieczór przechodził operację.

Policja nie potwierdziła jak dotąd postrzelenia uczestnika protestu. Służby medyczne poinformowały natomiast, że w starciach ucierpiało jak dotąd 15 osób, a jedna z nich jest w stanie krytycznym. Odkąd prawie cztery miesiące temu w Hongkongu rozpoczęła się obecna fala antyrządowych protestów, żaden z demonstrantów nie był postrzelony ostrą amunicją.

Źródło: EPA/Jerome Favre W Hongkongu nie cieszą się z rocznicy powstania ChRL

Dramatyczny wtorek

We wtorek brutalne starcia trwają w wielu częściach regionu, między innymi w pobliżu budynków rządowych w dzielnicy Admiralty. Protestujący podpalają barykady i rzucają koktajle Mołotowa oraz fragmenty kostek chodnikowych. Policja używa gazu łzawiącego, armatek wodnych, gumowych kul i pałek. Według źródeł "SCMP" funkcjonariusze oddali co najmniej cztery skierowane w niebo strzały ostrzegawcze ostrą amunicją.

Protesty związane są z przypadającą we wtorek 70. rocznicą proklamacji komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej. W Pekinie z okazji rocznicy odbyła się wielka parada wojskowa, natomiast wielu przedstawicieli opozycji demokratycznej w Hongkongu określa ten dzień jako powód do żałoby, a nie do radości.

Wcześniej tego dnia tysiące osób przeszły w marszu protestu z dzielnicy Causeway Bay do dzielnicy Central. Kilkusetosobowe grupy demonstrantów usiłowały również blokować ulice w dzielnicach Sha Tin, Tai Po i Sham Shui Po. W pobliżu stacji metra Jordan na półwyspie Koulun sześciu zamaskowanych protestujących spaliło papierowe portrety przywódcy ChRL Xi Jinpinga i szefowej władz Hongkongu Carrie Lam – podał "SCMP".

Apel "o dialog, deeskalację i powściągliwość"

Unia Europejska zaapelowała o deeskalację sytuacji w Hongkongu i powrót stron do dialogu.

- W świetle trwających niepokojów i przemocy, które dotykają Hongkong, Unia Europejska nadal apeluje o dialog, deeskalację i powściągliwość. Podczas gdy początkowo podjęto pozytywne kroki poprzez angażowanie różnych stron społeczeństwa w dialog, potrzebne są dalsze wysiłki, aby odbudować zaufanie - oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijanczicz na wtorkowej konferencji prasowej.

Jak dodała, UE przykłada dużą wagę do sytuacji w regionie. - Wysoki poziom autonomii gwarantowany prawem, poszanowanie praw podstawowych i wolności, niezależność systemu sądowniczego pozostają kluczowe dla rozwoju Hongkongu - zaznaczyła.

Źródło: PAP/EPA/JEROME FAVRE Zamieszki w Hongkongu

Hongkong protestuje

Protesty w Hongkongu trwają niemal bez przerwy od czerwca. Lam obiecała niedawno, że wycofa kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa ekstradycyjnego, który je wywołał, ale nie przychyliła się do żadnego z pozostałych postulatów protestujących.

Żądają oni m.in. niezależnego śledztwa w sprawie działań rządu i policji oraz demokratycznych wyborów władz regionu.

Źródło: PAP Hongkong