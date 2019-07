Policjanci "celowo sprowokowali konflikt". Dwie osoby w stanie krytycznym

Po starciach między protestującymi a hongkońską policją dwie osoby są w stanie krytycznym, a cztery w stanie ciężkim. Do starć doszło w niedzielę w miejscowości Sha Tin w północnej części Hongkongu.

W wieczornych starciach ucierpiało 11 funkcjonariuszy, z których jeden stracił fragment palca, odgryziony przez demonstranta. Podczas interwencji w centrum handlowym New Town Plaza w Sha Tin policjanci zatrzymali co najmniej 40 osób. Pomocy medycznej wymagało łącznie 28 osób, w poniedziałek rano 22 osoby wciąż przebywały w szpitalach – podano w komunikacie przytaczanym przez rozgłośnię RTHK.

Nie chcą handlarzy z Chin. "Nasze śliczne miasteczko pogrążyło się w chaosie" Hongkońska... czytaj dalej » Szef hongkońskiej policji Stephen Lo potępił zachowanie protestujących, oceniając, że "stracili rozum". Policja nie będzie szczędziła wysiłków w śledztwie w sprawie niedzielnych zajść – zapowiedział. Protesty potępiła również szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam, która określiła demonstrantów jako "uczestników zamieszek".



Do brutalnych starć doszło w niedzielę wieczorem w miejscowości Sha Tin na hongkońskich Nowych Terytoriach, pomiędzy wyspą Hongkong a granicą z Chinami kontynentalnymi, po zakończeniu pokojowej demonstracji przeciwko rządowemu projektowi nowelizacji prawa ekstradycyjnego.



Część demonstrantów przez kilka godzin okupowała ulice miejscowości, a następnie pod naporem policji wycofała się do centrum handlowego. Doszło tam do kolejnych starć. Protestujący rzucali w policjantów parasolkami, butelkami z wodą i innymi przedmiotami, na co funkcjonariusze odpowiedzieli gazem pieprzowym i pałkami.

Protestujący opanowali lokalny parlament Fot. PAP/EPA

Protestujący opanowali lokalny parlament Fot. PAP/EPA

Protestujacy z brytyjskimi flagami w lokalnym parlamencie Fot. PAP/EPA

Protestujący wdarli się do budynku lokalnego parlamentu Fot. PAP/EPA

Protestujący wdarli się do budynku lokalnego parlamentu Fot. PAP/EPA

Protestujący opanowali lokalny parlament Fot. PAP/EPA

Protestujący opanowali lokalny parlament Fot. PAP/EPA

Protestujący wdarli się do budynku lokalnego parlamentu Fot. PAP/EPA

Protestujący wdarli się do budynku lokalnego parlamentu Fot. PAP/EPA

Protestujący wdarli się do budynku lokalnego parlamentu Fot. PAP/EPA

Protestujący wdarli się do budynku lokalnego parlamentu Fot. PAP/EPA

Protestujący wdarli się do budynku lokalnego parlamentu Fot. PAP/EPA

Protesty w Hongkongu Fot. PAP/EPA

Protesty w Hongkongu Fot. PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO/PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

W poniedziałek w Hongkongu część protestujących zdewastowała siedzibę parlamentu Fot. PAP/EPA/JEROME FAVRE

Protesty w Hongkongu Fot. Ritchie B. Tongo/EPA/PAP

Protesty w Hongkongu Fot. Ritchie B. Tongo/EPA/PAP

Protesty w Hongkongu Fot. Ritchie B. Tongo/EPA/PAP

Protesty w Hongkongu Fot. Ritchie B. Tongo/EPA/PAP

Protesty w Hongkongu Fot. Jerome Favre/EPA/PAP

Protesty w Hongkongu Fot. Ritchie B. Tongo/EPA/PAP

Protesty w Hongkongu Fot. Ritchie B. Tongo/EPA/PAP

Protesty w Hongkongu Fot. Ritchie B. Tongo/EPA/PAP

Ranna kobieta podczas protestów w Hongkongu. Fot. Jerome Favre /PAP/EPA

Protestujący zostali aresztowani przez policję podczas strajku. Fot. Jerome Favre/EPA/PAP

Ranny policjant podczas starć w Hongkongu. Fot. Jerome Favre/EPA/PAP

Policja na ulicach Hongkongu. Fot. Jerome Favre/EPA/PAP

Policja na ulicach Hongkongu. Fot. Jerome Favre /PAP/EPA

Protest przeciwko ekstradycji w Shatin. Fot. Jerome Favre /PAP/EPA

























































"Celowo sprowokowali konflikt pomiędzy protestującymi a policją"

Grupa demokratycznych posłów lokalnego parlamentu opublikowała w poniedziałek oświadczenie, w którym zarzuciła policjantom, że w operacji oczyszczania centrum handlowego "celowo sprowokowali konflikt pomiędzy protestującymi a policją".

"FT": chciała ustąpić, ale Pekin nie pozwolił. Carrie Lam zaprzecza Biuro szefowej... czytaj dalej » Według organizatorów w niedzielnym marszu w Sha Tin wzięło udział ok. 115 tys. osób, zaś według policji w szczytowym momencie demonstracji uczestniczyło w niej 28 tys. osób. Manifestanci domagali się m.in. całkowitego wycofania popieranego przez Pekin projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego oraz dymisji Lam.



Był to kolejny z serii masowych protestów, jakie od ponad miesiąca wstrząsają byłą brytyjską kolonią. W jednym z czerwcowych marszów przeciwko nowelizacji przepisów ekstradycyjnych przeszły według organizatorów prawie dwa miliony osób, czyniąc z niego największą demonstrację w Hongkongu od przyłączenia go do Chin w 1997 roku. Władze bezterminowo zawiesiły prace nad ustawą, a Lam oświadczyła, że projekt "jest martwy", ale nie wycofała go całkowicie.



Zawieszony projekt miał umożliwić przekazywanie podejrzanych z Hongkongu do krajów i regionów, z którym nie ma on podpisanych umów ekstradycyjnych, w tym do Chin kontynentalnych. Wielu Hongkończyków sądzi, że zagroziłoby to praworządności, na której opiera się pozycja ich miasta jako światowego centrum finansowego.

Źródło: PAP Protesty w Hongkongu w związku z planami zmian w prawie ekstradycyjnym