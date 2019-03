Atak w Utrechcie. Trzy osoby nie żyją, policja szuka sprawcy

Co najmniej trzy osoby zginęły, a dziewięć odniosło obrażenia w wyniku ataku, do którego doszło w poniedziałek w Utrechcie w środkowej Holandii - poinformował burmistrz miasta. Strzały miały paść w kilku częściach miasta, trwa obława na napastnika. Policja przekazała, że poszukuje 37-letniego mężczyzny i opublikowała jego zdjęcie.

CO WIEMY DO TEJ PORY:

- W poniedziałek rano napastnik otworzył ogień w centrum Utrechtu

- Strzały padły w tramwaju oraz - jak poinformował szef holenderskich służb antyterrorystycznych - w kilku innych miejscach

- Nie żyją trzy osoby, dziewięć jest rannych

- Premier Holandii nie wyklucza, że atak mógł mieć podłoże terrorystyczne

W poniedziałek rano napastnik otworzył ogień w tramwaju w jednej z dzielnic mieszkalnych w zachodniej części Utrechtu w Holandii. Początkowo policja podała, że rannych zostało kilka osób. Po południu burmistrz miasta poinformował o trzech ofiarach śmiertelnych. Trwa pościg za napastnikiem.

Holenderska policja przekazała po południu, że poszukuje mężczyzny tureckiego pochodzenia.



"Policja prosi, by uważać na 37-letniego Gokmana Tanisa, który ma związek z porannym zdarzeniem"- napisano w oświadczeniu. Na Twitterze opublikowano zdjęcie podejrzanego.



De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 marca 2019

Premier: to był zamach

Premier Holandii Mark Rutte wyraził głębokie zaniepokojenie i poinformował zwołaniu kryzysowego posiedzenia rządu.

Na konferencji prasowej w Hadze szef holenderskiego rządu oświadczył, że wychodzi z założenia, iż był to "zamach".



Rutte poinformował, że w związku z wydarzeniami w Utrechcie władze podjęły "wszystkie wysiłki", aby schwytać "podejrzanego lub podejrzanych" odpowiedzialnych za atak.

"Padło kilka strzałów"

- Padło kilka strzałów wewnątrz tramwaju i kilka osób zostało rannych. Śmigłowce zostały wysłane na miejsce, nie doszło jeszcze do żadnych zatrzymań - informował niedługo po ataku rzecznik policji Joost Lanshage, cytowany przez agencję Reutera.

Lokalna telewizja RTV Utrecht przytaczała relacje świadków, mówiących o leżącej na ziemi kobiecie, a także o kilku uciekających z miejsca zdarzenia mężczyznach.

Jak poinformowano później, ogień został otwarty nie tylko w tramwaju. - W Utrechcie strzały padły w kilku miejscach - poinformował na konferencji prasowej szef holenderskich służb antyterrorystycznych, Pieter-Jaap Aalbersberg.

- Na tę chwilę wciąż jest wiele niewiadomych, lokalne służby ciężko pracują, by ustalić wszystkie fakty. To, co wiemy, to że napastnik pozostaje na wolności - dodał. Źródło: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/PAP/EPA Strzały w tramwaju w Utrechcie. Napastnik uciekł, są ranni

Aalbersberg, cytowany przez holenderskie media, oświadczył również, że zdarzenie "wygląda na atak terrorystyczny". Ciało 50. ofiary ataków odnalezione w Nowej Zelandii Do 50 wzrosła... czytaj dalej »

Holenderskie służby nakazały zamknięcie szkół w mieście. W regionie ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Wzmocniono ochronę w pobliżu placówek oświatowych, meczetów oraz na lotniskach.

Trzy śmigłowce w powietrzu

Plac przy przystanku tramwajowym w pobliżu centrum miasta, gdzie doszło do ataku, oddzielono kordonem, na miejsce zdarzenia przybyły służby ratunkowe i policja.

Do akcji skierowano również między innymi trzy śmigłowce.

Strzały padły w tramwaju w Utrechcie, w środkowej Holandii Strzały padły w tramwaju przy 24 Oktoberplein w Utrechcie