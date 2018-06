Bus wjechał w pieszych na festiwalu muzycznym

Bus potrącił w poniedziałek we wczesnych godzinach rannych cztery osoby po zakończonym w niedzielę popularnym festiwalu "Pink Pop" w prowincji Limburgia w Holandii. Według policji jedna osoba nie żyje, a trzy zostały ranne. Jak podały media, kierowca miał odjechać, ale został schwytany.

Według holenderskich mediów wypadek spowodował mały biały bus. Samochód terenowy wjechał w pieszych. Nie żyje pięć osób Pięć osób... czytaj dalej »

Jak podaje agencja Reutera, holenderska policja aresztowała kierowcę pojazdu. Wcześniej służby informowały, że mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia i jest poszukiwany.

"Śledztwo trwa"

Jak pisze "Dutch News", do poszukiwań kierowcy użyto policyjnego helikoptera. Według holenderskiego dziennika "De Telegraaf" w akcji namierzenia busa uczestniczyła także belgijska i niemiecka policja.

- Śledztwo wciąż trwa i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy było to działanie celowe, czy wypadek - tłumaczył rzecznik policji Hub Haenen.

Ulica, na której doszło do incydentu, stanowiąca jedną z dwóch dróg wyjścia z terenu koncertu, została zamknięta, aby ułatwić prowadzenie śledztwa - podała policja.

Stan trzech rannych wciąż nie jest znany.

Muzyczny festiwal

Według doniesień brytyjskiego dziennika "The Guardian" do wypadku doszło kilka godzin po występie Bruno Marsa, którego koncert kończył w niedzielę trzydniowy festiwal "Pink Pop". Odbywa się on w niewielkim mieście Landgraaf położonym na południu Holandii, niedaleko granicy z Niemcami i Belgią, około 220 kilometrów na południe od Amsterdamu.

Na tegorocznej 49. edycji imprezy wystąpili także między innymi Pearl Jam i Foo Fighters. W koncercie uczestniczyło 70 tysięcy ludzi.

Landgraaf, Holandia