Hiszpańskie służby uratowały na morzu blisko 600 imigrantów

Jak rozwiązać kryzys imigracyjny? Są nowe propozycje, będzie...

Pojawiają się kolejne pomysły, jak postępować z imigrantami z Afryki i Bliskiego Wschodu. Jest choćby propozycja, by jeszcze w Afryce selekcjonować tych, którzy spełniają warunki, by dostać status uchodźcy. Ale jak namówić do tego państwa afrykańskie? Albo propozycja, by imigrantów traktować tak, jakby przybyli do Unii Europejskiej, a nie do Grecji czy Włoch - co oznaczałoby, że ich podjęcie jest obowiązkiem całej Unii. W niedzielę w Brukseli, z inicjatywy Angeli Merkel, ma odbyć się mini-szczyt z udziałem państw, które są szczególnie dotknięte kryzysem imigracyjnym. Polski w tym gronie na razie nie ma. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

