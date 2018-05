Siedem łodzi z migrantami płynęło w kierunku Hiszpanii





Straż przybrzeżna Hiszpanii zatrzymała w sobotę 203 migrantów, którzy próbowali dostać się na terytorium tego kraju przez Morze Śródziemne. Przybysze, głównie obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej, płynęli z Maroka na siedmiu łodziach.

Jak poinformował przedstawiciel hiszpańskiej straży przybrzeżnej, cztery jednostki zostały zatrzymane na Morzu Alborańskim, a trzy inne w Cieśninie Gibraltarskiej.

Łodzie z migrantami zostały zlokalizowane przez hiszpańskie służby w sobotę pomiędzy wczesnym rankiem a godziną 14. Większość jednostek została skierowana do portów w miastach Motril oraz Almeria, a pozostałe do Saladillo, Barbate oraz Tarify na południu Hiszpanii.



Z informacji żandarmerii (Guardia Civil) wynika, że wśród pasażerów siedmiu łodzi, które w sobotę dotarły do wybrzeży Hiszpanii, były dzieci, większość pasażerów stanowili młodzi mężczyźni.

Przejmują więcej łodzi

Z szacunków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) wynika, że tylko w pierwszym kwartale tego roku do Hiszpanii przybyło morzem 3345 nielegalnych migrantów, czyli o 38 procent więcej w porównaniu z podobnym okresem w 2017 roku. W trakcie tych wypraw utonęło blisko 200 osób.



Wzrosła też liczba przechwytywanych przez hiszpańskie służby łodzi z migrantami. Hiszpański rząd ocenia, że pomiędzy 1 stycznia a 15 marca zatrzymano 125 jednostek pływających, którymi płynęli migranci. W tym samym okresie 2017 roku przejęto 85 takich łodzi.



Zgodnie z oficjalnymi szacunkami rządu Mariano Rajoya na terytorium Hiszpanii przebywało pod koniec 2017 roku ponad 44,6 tysiąca migrantów bez pozwolenia na pobyt stały w tym kraju. Eksperci twierdzą jednak, że dane te są kilkakrotnie zaniżone.