Dowodził kontrwywiadem, porzucił Maduro, miał przemycić tony kokainy. Były generał zatrzymany

Były wenezuelski generał Hugo Carvajal został zatrzymany w piątek w Madrycie. W czasach rządów zmarłego prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza pełnił on funkcję dyrektora kontrwywiadu wojskowego.

Carvajal ma pojawić się przed hiszpańskim sądem w sobotę. Według agencji Reutera, ten od momentu aresztowania ma dobę na podjęcie decyzji: albo o zatrzymaniu do czasu ekstradycji, albo zwolnieniu.

Jak poinformowała hiszpańska policja krajowa (Policia Nacional), ujęcie Carvajala przeprowadzono na prośbę władz USA.

Były wenezuelski generał jest oskarżony przez Amerykanów o przemyt narkotyków. W 2006 roku miał on koordynować przerzut blisko sześciu ton kokainy z Wenezueli do Meksyku. Według sądu federalnego w Nowym Jorku, przesyłka ta miała trafić ostatecznie do USA.

W związku z tymi oskarżeniami, były szef wenezuelskiego kontrwywiadu został już zatrzymany w 2014 roku na holenderskiej Arubie na Karaibach. Władze Holandii zwolniły go jednak, przychylając się do argumentów Caracas, które powołało się na immunitet dyplomatyczny Carvajala. Został on wtedy bowiem mianowany konsulem Wenezueli na wyspie.

Carvajala objęto także amerykańskimi sankcjami w 2008 roku za "materialne wsparcie działań związanych z przemytem narkotyków" partyzanckich Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC).

Generał, który poparł Guaido

Według informacji hiszpańskiej policji 59-letni Hugo Carvajal, który od 2004 r. przez blisko 10 lat szefował kontrwywiadowi wojskowemu w Caracas, jest zamieszany w proceder prania brudnych pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami.

Choć Carvajal należał do grona najbardziej zaufanych ludzi Chaveza, to relacje z jego następcą, Nicolasem Maduro, nie należały do najlepszych. W lutym 2019 r. były generał poparł Juana Guaido, lidera opozycji w Wenezueli, który ogłosił się prezydentem. Carvajal wezwał też członków armii do buntu przeciwko Maduro.

- Tu kolejny żołnierz zabierający głos na rzecz wolności i demokracji, aby służyć przywróceniu ładu konstytucyjnego, który pozwoliłby na ogłoszenie wolnych wyborów - powiedział Carvajal w opublikowanym wówczas w internecie nagraniu.

Źródło: Forum/Reuters Hugo Carvajal z Nicolasem Maduro. W tle portret byłego przywódcy Wenezueli, Hugo Chaveza

Dwuwładza w Wenezueli

W Wenezueli od ponad dwóch miesięcy trwa stan faktycznej dwuwładzy. Na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro lider opozycji Juan Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju i uznał prezydenturę rywala za nielegalną. Wiele krajów, w tym USA i większość państw UE, uznało Guaido za prawowitego prezydenta Wenezueli.

Hiszpania była jednym z pierwszych państw uznającym prezydenturę Guadio. Premier Pedro Sanchez wielokrotnie apelował też na arenie międzynarodowej o popieranie Guaido, a Nicolasa Maduro określał mianem "tyrana".

Aresztowanie Carvajala zbiega się z wizytą w Madrycie amerykańskiego wysłannika do spraw Wenezueli Elliotta Abramsa. Dyplomata z USA od środy przebywa na Półwyspie Iberyjskim, gdzie m.in. podczas rozmów z szefami dyplomacji Portugalii i Hiszpanii apelował o "pilne działania" służące rozwiązaniu kryzysu w Wenezueli.

W środę podczas spotkania z portugalskimi dziennikarzami w Lizbonie Abrams stwierdził, że choć priorytetem jest pokojowe rozwiązanie wewnętrznego konfliktu w Wenezueli, to jednak administracja prezydenta Donalda Trumpa nie wyklucza też opcji siłowej przeciwko reżimowi w Caracas.

Źródło: PAP Kryzys w Wenezueli