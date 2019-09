"Rozmowy okazały się bezowocne". Hiszpanom grożą nowe wybory

Władze Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) zerwały negocjacje z lewicowym blokiem Unidas Podemos (UP) w sprawie poparcia dla nowego rządu Pedra Sancheza - poinformowała rzeczniczka PSOE w Kongresie Deputowanych Adriana Lastra.

Lastra wyjaśniła, że w trwających od początku września rozmowach z UP nie wypracowano żadnego porozumienia. - Rozmowy okazały się bezowocne. Nie ma szans na zawarcie umowy o współpracy z UP - oświadczyła Lastra.

Socjaliści mają problem z utworzeniem rządu. Po wyborach może nie być lepiej Z sondażu... czytaj dalej » Przed południem premier Sanchez wezwał w Kongresie Deputowanych wszystkie ugrupowania opozycji do bezwarunkowego głosowania za nowym rządem socjalistów. Szef PSOE przyznał, że negocjacje z UP zakończyły się fiaskiem. Zastrzegł, że w przypadku braku wotum zaufania dla nowego gabinetu do 23 września Hiszpanię czekają w listopadzie wybory.

- Przestańcie blokować tworzenie nowego rządu, postępowego gabinetu. Hiszpania potrzebuje dużych zmian - zaapelował do deputowanych Sanchez.

W odpowiedzi szef UP Pablo Iglesias ostrzegł Sancheza, że jego "uparte dążenie" do utworzenia mniejszościowego rządu tylko na bazie socjalistów może doprowadzić do kolejnych wyborów i objęcia władzy przez prawicę. - Lepiej zabiegać o utworzenie rządu koalicyjnego niż organizować kolejne wybory parlamentarne - powiedział Iglesias, przypominając, że żaden z organizowanych od wiosny sondaży nie daje socjalistom parlamentarnej większości.

Źródło: EPA/CHEMA MOYA/PAP Pedro Sanchez nie porozumiał się z Pablo Iglesiasem

Nowe wybory jedynym wyjściem?

Wprawdzie 28 kwietnia socjaliści wygrali wybory parlamentarne w Hiszpanii, ale w 350-osobowym Kongresie Deputowanych posiadają tylko 123 mandaty. Większość mogłoby im zapewnić poparcie ze strony 42 posłów Unidas Podemos oraz deputowanych z Katalonii i Kraju Basków.

25 lipca Sanchez nie uzyskał wotum zaufania od Kongresu Deputowanych w sprawie utworzenia swojego drugiego rządu. Głównym powodem porażki premiera było fiasko negocjacji z UP w sprawie poparcia dla rządu. Oba ugrupowania wprawdzie zgadzały się co do potrzeby sformowania koalicyjnego gabinetu, ale nie porozumiały się w kwestii podziału stanowisk w rządzie.