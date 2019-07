Protesty po decyzji nowych władz Madrytu o likwidacji ekostrefy

Samochody znów wjadą do centrum Madrytu

3.07 | Władze Madrytu jako pierwsze wprowadziły zakaz wjazdu samochodów do centrum i jako pierwsze z niego rezygnują, i to zaledwie po ośmiu miesiącach. Nowy, prawicowy, burmistrz doszedł do wniosku, że ekostrefa się nie sprawdziła. Nie wszystkim ta decyzja się spodobała. Przeciwnicy tej decyzji w geście protestu manifestowali na ulicach miasta.

