Hiszpańska komisja wyborcza nakazała włączenie partii Vox do debaty przedwyborczej

Foto: PAP/EPA/ZIPI Video: tvn24

Kaczyński: nie popieramy patologii w Kościele

17.05.| "Jesteśmy w większości, jak i większość Polaków, katolikami i popieramy Kościół, ale to oczywiście nie oznacza, że popieramy czy chcemy tolerować jakąkolwiek patologię w Kościele" - mówił Kaczyński. Jak zaznaczył dziś toczy się pewna gra, w której "bezczelność i hipokryzja przekracza wszelkie granice". "Próbuje się wmówić, że to my, formacja, która już od kilkunastu lat walczy, niemalże od początku swojego istnienia, o zaostrzenie tego wszystkiego, co ma służyć pedofilii. Że ta formacja jest za nią odpowiedzialna, i to w Kościele, tak jakbyśmy kontrolowali Kościół" - mówił szef PiS podkreślając, że to kłamstwo. Kaczyński dodał, że "byli tacy i są tacy, którzy bronili pedofilii". "Oni są nawet bardzo łatwi do nazwania (...) to przede wszystkim partia Platforma Obywatelska i jej sojusznicy" - dodał wskazując na to, co się działo podczas czwartkowego głosowania w Sejmie.

