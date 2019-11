"Jeżeli chcą czegoś od nas, muszą usiąść do rozmów". Katalońskie partie odrzucają koalicję

Nowy hiszpański rząd Pedra Sancheza, oparty na planowanej koalicji socjalistów z Unidas Podemos, nie uzyska poparcia żadnej z trzech katalońskich partii, które w wyniku niedzielnych wyborów parlamentarnych weszły do Kongresu Deputowanych. We wtorek możliwość taką odrzuciła Republikańska Lewica Katalonii (ERC), teraz dołączyły do niej Razem dla Katalonii (JxCat) i Kandydatura Jedności Ludowej (CUP).

Po niedzielnych przedterminowych wyborach do hiszpańskiego parlamentu dostały się trzy ugrupowania katalońskich separatystów.

Republikańska Lewica Katalonii (ERC) zdobyła 13 mandatów, blok Razem dla Katalonii (JxCat) osiem, a Kandydatura Jedności Ludowej (CUP) dwa. Ta ostatnia jest skrajnym ugrupowaniem, domagającym się natychmiastowego odłączenia Katalonii od Hiszpanii.

"Muszą usiąść do rozmów"

- Jeżeli chcą czegoś od nas, muszą usiąść do rozmów i rozwiązać konflikt polityczny – mówiła we wtorek dziennikarzom rzeczniczka Republikańskiej Lewicy Katalonii Marta Vilalta, zastrzegając, że obecnie jej partia nie widzi możliwości wejścia do koalicji z Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą (PSOE).

Liderzy ERC zaproponowali jedynie, że wstrzymają się od głosu przy powoływaniu rządu, jeśli zostanie spełniony warunek "rozpoczęcia dialogu między równymi stronami". - Minęło dużo czasu od lipca, kiedy wstrzymaliśmy się od głosu podczas głosowania nad wotum dla nowego rządu Sancheza. Zdarzyło się wiele i dziś nie dajemy już poparcia na ślepo. Teraz jesteśmy na nie - powiedział należący do ERC wicepremier Katalonii Pere Aragones.

Źródło: PAP/ EPA/Toni Albir Republikańska Lewica Katalonii odrzuca koalicję z socjalistami

Solidarność z separatystami

W środę liderzy JxCat także potwierdzili, że nie zamierzają popierać drugiego rządu Sancheza. Przypomnieli, że od kilku dni Sanchez ignoruje apele szefa katalońskiego rządu Quima Torry o spotkanie.



Torra, należący do JxCat, po raz kolejny wyraził solidarność z regionalnymi separatystami, blokującymi od poniedziałku drogi w północno-wschodniej Hiszpanii.



JxCat, podobnie jak CUP, domaga się od Sancheza działań na rzecz uwolnienia katalońskich więźniów politycznych.



CUP opowiada się również za prawem parlamentu Katalonii do ogłoszenia niepodległości.

Źródło: PAP/EPA / DAVID BORRAT Katalońskie partie nie poprą rządu Sancheza

Porozumienie PSOE i UP

We wtorek premier Hiszpanii Pedro Sanchez, którego partia PSOE wygrała niedzielne wybory, podpisał wstępne porozumienie koalicyjne z lewicową partią UD w nadziei na utworzenie "progresywnego rządu".

Jednak oba ugrupowania mają łącznie zbyt mało mandatów, by zbudować bezpieczną większość parlamentarną i muszą zabiegać o kolejnych koalicjantów.

Jeszcze w powyborczy poniedziałek PSOE odrzuciła możliwość utworzenia rządu koalicyjnego z centroprawicową Partią Ludową (PP).

Wybory w Hiszpanii

Socjaliści w niedzielę wygrali przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii, zdobywając 120 mandatów w liczącej 350 miejsc niższej izbie parlamentu (Kongresie Deputowanych).

UP wywalczyła 35 miejsc. Partia Ludowa uzyskała 87 mandatów, czyli o 21 więcej niż w ostatnich wyborach z 28 kwietnia.

Ciudadanos we wtorek ogłosili, że nie poprą rządu PSOE-Podemos, i wezwali do utworzenia wielkiej kolacji z socjalistami i PP.