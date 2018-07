Partia Ludowa ma nowego przywódcę

Pablo Casado, 37-letni konserwatywny hiszpański parlamentarzysta i były zastępca rzecznika Partii Ludowej (PP) został wybrany w sobotę na jej przywódcę. Przeciwko Casado toczy się dochodzenie w sprawie jego wykształcenia.

W wyborach partyjnych Casado pobił Sorayę Saenz de Santamaria, która w poprzednim hiszpańskim rządzie pełniła funkcję wicepremier. Otrzymał 1701 głosów (57 procent) wobec 1250 oddanych na kontrkandydatkę - podała PP.

Przeciwko Casado toczy się dochodzenie w sprawie ukończenia przez niego prawa administracyjnego i uzyskania stopnia akademickiego, chociaż nie uczęszczał na żadne zajęcia, nie rozwiązywał testów i nie złożył pracy magisterskiej.

Doktorat czy świadectwo kursu?

Dziennikarze portalu eldiario.es napisali, że jego stopień uzyskany na Uniwersytecie Harvarda, uchodzący za doktorat, to świadectwo zaledwie czterodniowego kursu ukończonego w Madrycie.

Casado wystartował na stanowisko przywódcy PP po nieuzyskaniu przez poprzedniego premiera i przewodniczącego PP Mariano Rajoya wotum zaufania. Po przegłosowaniu 1 czerwca wotum nieufności dla Rajoya w Kongresie Deputowanych, na czele rządu Hiszpanii stanął przywódca socjalistów Pedro Sanchez.

Media o nowym liderze

Hiszpańskie media wskazują, że zwycięstwo Casado potwierdza błędną politykę rządu Rajoya wobec kryzysu w Katalonii. Twierdzą, że nowy lider centro-prawicowej partii będzie dążył do większego otwarcia na dialog z tym regionem.

Dziennik "Publico" wskazuje, że Casado powinien skierować ludowców w innym kierunku niż dotychczas przewodzący Rajoy.

Lewicowa gazeta uważa, że choć Casado zaproponował w sobotę włączenie do kierownictwa partii swojej rywalki, byłej wicepremier Sorayi Saenz de Santamaria, powiązanej ze skrzydłem Rajoya, to będzie dążył do "zreformowania PP i zmiany kierunku politycznego".

"Casado daje nadzieję na zmiany w PP. Nowy rozdział w historii partii nie uwzględnia w tej chwili najbliższych współpracowników Rajoya, powiązanych z kandydaturą Santamarii" - ocenił wydawany w Madrycie dziennik.

"La Vanguardia" przypomina, że wśród haseł Pablo Casado z kampanii partyjnej było między innymi zmniejszenie obciążeń podatkowych w Hiszpanii, a także zreformowanie administracji publicznej.