Hiszpański minister rezygnuje po dwóch tygodniach. Wyszła sprawa oszustw

Polityczne wstrząsy na południu Europy. Hiszpania i Włochy...

Ogromne zmiany na południu Europy - i Włosi, i Hiszpanie mają nowych premierów. We Włoszech na nowy gabinet czekano trzy miesiące, bo rodził się on w wyjątkowych bólach. W Hiszpanii zaś rząd zmienił się błyskawicznie po tym, jak Mariano Rajoy otrzymał wotum nieufności i zastąpił go lider socjalistów Pedro Sanchez. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

