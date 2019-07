Chciał przemycić pół kilograma kokainy pod peruką. Nie udało się 

Foto: Policia Nacional Video: Piotr Czubowicz / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Imponująca akcja amerykańskich służb. Powstrzymali przemyt...

Zdjęcia są bardzo spektakularne. To nagranie amerykańskich służb, które na swojej łodzi gonią łódź podwodną, na pokładzie której znajduje się transport narkotyków. Doganiają ją, po czym agent wskakuje na wynurzoną łódź przemytników i z całej siły uderza dłońmi we właz, który ci otwierają. Tylko ta konkretna amerykańska jednostka zaliczyła w ostatnich miesiącach kilkanaście podobnych akcji. Zabrany przestępcom towar to tysiące ton kokainy i setki kilogramów marihuany o wartości setek milionów dolarów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

