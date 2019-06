Lekarze wymyślili "dotykowe USG" dla niewidomych mam w ciąży

Foto: tvn24 Video: tvn24

Niewidomi barmani

26.06 | Nie widzą, ale nalewają i mieszają. Świetnie sobie radzą, czym zawstydzają tych, którzy widzą, ale nie wiedzą na co stać niewidomych. Niewidomi barmani to nie żart, to nawet nie eksperyment - to być może dla niektórych sposób na życie.

