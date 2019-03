Sądzeni w Madrycie separatyści zamierzają wystartować w wyborach

Co najmniej czterech z dwunastu sądzonych przed Sądem Najwyższym w Madrycie katalońskich separatystów wystartuje w wyborach parlamentarnych w Hiszpanii 28 kwietnia. Inni mogą ubiegać się o mandat w majowym głosowaniu do Parlamentu Europejskiego lub wyborach samorządowych.

Jak poinformowały w sobotę władze Demokratycznej Europejskiej Partii Katalonii (PDeCAT), to separatystyczne ugrupowanie zamierza wystawić na pierwszym miejscu w okręgu wyborczym w Tarragonie Josepa Rulla. Były minister w katalońskim rządzie Carlesa Puigdemonta, podobnie jak i inni kandydaci do Kongresu Deputowanych z ramienia PDeCAT, ubiegałby się o mandat w ramach bloku Razem dla Katalonii (Junts per Catalunya).

Kolejni kandydaci

Kolejnym sądzonym od lutego w Madrycie katalońskim separatystą, który wystartuje w wyborach parlamentarnych 28 kwietnia, będzie Jordi Turull. Były rzecznik gabinetu Puigdemonta ma być "jedynką" w okręgu wyborczym w Lleidzie.

W piątek w szeregach innego separatystycznego ugrupowania z Katalonii, Crida Nacional per la Republica (Crida), potwierdzono informację o możliwości udziału na jej liście w wyborach do Kongresu Deputowanych Jordiego Sancheza. Kataloński działacz, którego kandydatura rozpatrywana była też w wyborach do PE 26 maja, również sądzony jest przed SN.

Czwartym osadzonym katalońskim separatystą, który wystartuje w wyborach do hiszpańskiego parlamentu, jest były wicepremier regionu Oriol Junqueras. Jego oficjalną kandydaturę w wyborach do Kongresu Deputowanych zgłosiła w czwartek Republikańska Lewica Katalonii (ERC).

Poza Junquerasem, Rullem, Turullem i Sanchezem przed SN są sądzeni: była szefowa katalońskiego parlamentu Carme Forcadell i aktywista separatystyczny Jordi Cuixart, a także członkowie byłego autonomicznego rządu: Raul Romeva, Joaquin Forn, Dolors Bassa, Santi Vila, Meritxell Borras oraz Carles Mundo. Tylko troje ostatnich pozostaje na wolności.

Do 27 lat więzienia

Stawiane oskarżonym zarzuty dotyczą rebelii, buntu, nieposłuszeństwa oraz malwersacji środków publicznych w związku z organizacją nieuznawanego przez Madryt plebiscytu niepodległościowego z 1 października 2017 r. Najwyższą karę może otrzymać Junqueras, któremu grozi do 27 lat więzienia.

W styczniu hiszpańskie media ujawniły, że istnieje możliwość, że jako kandydat PDeCAT bądź zarejestrowanej 8 stycznia pod nazwą CnxR Cridy na urząd burmistrza Barcelony wystartuje Joaquin Forn. Wybory te odbędą się 26 maja.

W styczniu zapowiedź startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ramach Cridy przedstawił także Carles Puigdemont. Były premier Katalonii od końca października 2017 r. ukrywa się w Belgii przed aresztowaniem przez hiszpański wymiar sprawiedliwości.