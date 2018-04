Skandal z tytułem magistra i nagranie z supermarketu. Miała być nadzieją partii, zrezygnowała





Foto: Reuters | Video: Reuters TV Opublikowane nagranie przyspieszyło ogłoszenie decyzji o dymisji

Cristina Cifuentes podała się w środę do dymisji w związku ze skandalami, które wybuchły ostatnio wokół jej osoby. Chodzi o bezprawne otrzymanie tytułu magistra i kradzież kosmetyków ze sklepu w 2011 roku.

Cifuentes, polityk rządzącej w Hiszpanii Partii Ludowej (PP) i szefowa władz regionalnych wspólnoty autonomicznej Madrytu, ogłaszając swą decyzję, poinformowała, że podjęła ją już wcześniej. Jak wyjaśniła, planowała ją jednak ogłosić 2 maja.

Źródło: Emilio Naranjo/PAP/EPA Cristina Cifuentes

Nagranie z supermarketu

Jednak w środę portal OK Diario opublikował nagranie z 2011 roku, na którym widać, jak Cifuentes, wówczas wiceprzewodnicząca regionalnego parlamentu, przeszukiwana jest przez ochroniarza w jednym z supermarketów. Polityk zarzucono kradzież wartych 40 euro kremów. Według OK Diario kobieta utrzymywała początkowo, że kosmetyki miała już w torebce, gdy weszła do sklepu. Kiedy po około 40 minutach przyjechała policja, kobieta zdecydowała się zapłacić za kremy.

Cifuentes potwierdziła autentyczność filmu, utrzymując, że była to "niezamierzona pomyłka". Zdecydowała się jednak na przyspieszenie decyzji o dymisji.

Hiszpański rząd wesprze wynajmujących mieszkania. Dostaną nawet 390 euro miesięcznie Hiszpański rząd... czytaj dalej » Jak podkreśliła, jej celem jest to, by rządów w Madrycie "nie objęła lewica".

- Wszystkie moje działania, całe moje życie zostały zakwestionowane - powiedziała 54-letnia Cifuentes.



Afera z kradzieżą to już drugi skandal związany z polityk PP, która miała odnowić wizerunek partii. Wcześniej zarzucano jej, że otrzymała bezprawnie tytuł magistra prawa publicznego.

Cifuentes odpierała te zarzuty, dopóki Uniwersytet Króla Juana Carlosa nie potwierdził, że rzeczywiście doszło do znacznych nieprawidłowości. Ostatecznie - pisze AFP - polityk usunęła tytuł ze swojego CV. W związku ze sprawą partia Ciudadanos domagała się wszczęcia śledztwa, a lewicowa opozycja zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności wobec Cifuentes.



Agencja Reutera podkreśla, że według sondaży we Wspólnocie Madrytu, która jest bastionem centroprawicowej Partii Ludowej premiera Mariano Rajoya, rośnie popularność liberałów z Ciudadanos. Zdaniem agencji spowodowane to jest między innymi serią skandali korupcyjnych w PP.