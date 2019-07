Hiszpański episkopat tworzy mieszane komisje do badania przestępstw seksualnych

Foto: Shutterstock Video: Anna Kowalska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Ma ujawnić skalę pedofilii w Kościele. Francuska komisja...

We Francji pracę rozpoczęła specjalna, niezależna komisja do spraw nadużyć seksualnych popełnianych przez tamtejszych duchownych. W jej skład weszły 22 osoby. Prawnicy, lekarze, historycy czy socjolodzy. Jej celem jest odkrycie skali zjawiska wykorzystywania nieletnich przez księży od lat 50. XX wieku. Komisja rozpoczęła pracę od apelu do ofiar wykorzystywania, by skontaktowali się z jej przedstawicielami i opowiedzieli swoją historię. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

