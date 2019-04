Historyczna wizyta i selfie na pamiątkę. Premier Grecji przyleciał do Macedonii Północnej

Macedonia chce do UE. "Przewodnik do lepszego życia"

Video: Reuters TV

17.09 | Demonstranci zgromadzili się przed przedstawicielstwem UE w Skopje, gdzie przemówienie wygłosił premier Zoran Zaew. Podkreślił on, że "UE i NATO to bezpieczna droga; nie ma dla nas innej alternatywy". - To jest nas przewodnik do lepszego życia - dodał.

