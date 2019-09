Hezbollah: zestrzeliliśmy izraelskiego drona

Libański Hezbollah poinformował o zestrzeleniu w izraelskiego samolotu bezzałogowego w pobliżu jednej z miejscowości na południu Libanu. Izraelski dron znajduje się obecnie w rękach bojowników - poinformowała ta kontrolowana przez Iran organizacja.

Hezbollah przekazał, że - jak to ujęto - "skonfrontował" drona z "odpowiednią bronią", gdy ten leciał w kierunku libańskiej miejscowości Ramja na południu kraju i został sprowadzony na jego obrzeża.



Izraelska armia poinformowała, że jeden z jego dronów "spadł w południowej części Libanu podczas rutynowych operacji". W komunikacie wojsko nie podało, co spowodowało katastrofę.

Napięcie w regionie

Przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah obwinił Izrael o atak dronów i zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie atakować izraelskie samoloty bezzałogowe, które dostaną się do przestrzeni powietrznej Libanu.



1 września premier Libanu Saad Hariri zwrócił się do Departamentu Stanu USA oraz do wysokiego rangą francuskiego dyplomaty z prośbą o interwencję w związku z wymianą ognia między Libanem a Izraelem. W sprawie tej dochodziły sprzeczne komunikaty.

Armia Izraela podała, że Hezbollah ostrzelał rakietami przeciwpancernymi izraelską przygraniczną wioskę Awiwim. Według Hezbollahu jeden izraelski pojazd wojskowy został zniszczony, a żołnierze wewnątrz niego zostali zabici lub ranni. Strona izraelska nie potwierdziła tych doniesień i oświadczyła, że atak nie wyrządził żadnych szkód. Izrael odpowiedział ogniem "w kierunku źródeł ostrzału i wrogich obiektów na południu Libanu". Telewizja libańska al-Manar podała, że ostrzelana została wioska Marun ar-Ras na południu kraju. Z kolei libańskie wojsko podało, że z izraelskiego terytorium wystrzelonych zostało 40 pocisków.

Jak wskazuje agencja Reutera, każda nowa wojna między Izraelem a Hezbollahem zwiększyłaby ryzyko zakrojonego na szerszą skalę konfliktu na Bliskim Wschodzie w chwili, gdy Iran przeciwstawia się próbom USA zmuszenia go do renegocjacji porozumienia nuklearnego z mocarstwami światowymi z 2015 roku. Jednocześnie Izrael jest zaniepokojony rosnącymi wpływami Iranu w regionie poprzez działalność takich ugrupowań jak Hezbollah w takich krajach jak Syria, gdzie od 2011 roku trwa wojna domowa, która przerodziła się już w konflikt regionalny.