Trump chce się spotkać z Putinem. Być może w Helsinkach





Biały Dom poinformował we wtorek, że Helsinki są brane pod uwagę jako miejsce spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Data szczytu prezydentów USA i Rosji nie jest jeszcze znana.

Doradca Trumpa jedzie do Moskwy. Kreml: rozmowy będą o relacjach Rosji i USA Tematami rozmów... czytaj dalej » Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział, że Donald Trump chciałby spotkać się z rosyjskim prezydentem w "nieodległej przyszłości". Do Rosji wkrótce ma udać się doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton, aby rozmawiać o spotkaniu Trumpa z Putinem.



Kilkanaście dni temu, pytany o możliwość spotkania z prezydentem USA, Władimir Putin odpowiedział, że spotkanie to odbędzie się wtedy, "gdy gotowa do niego będzie strona amerykańska". Oświadczył też, że najważniejsze jest to, by spotkanie miało zawartość merytoryczną.



Rosyjski dziennik "Kommiersant" pisał w ostatnich dniach, że do spotkania Trumpa i Putina może dojść w dniach 13-14 lipca w Wiedniu lub Helsinkach. Z kolei "Washington Post" podał, że spotkanie przywódców mogłoby odbyć się przy okazji podróży prezydenta USA na szczyt NATO w Brukseli, zaplanowany na 11-12 lipca.