"Jak dotąd nie widzieliśmy praktycznych i namacalnych kroków ze strony Europejczyków"

Strona niemiecka oraz irańska przeprowadziły "szczerą i poważną" rozmowę na temat przyszłości porozumienia nuklearnego - przekazał szef MSZ Iranu Mohammad Dżavad Zarif po rozmowach ze swoim niemieckim odpowiednikiem Heiko Maasem.

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas przybył do Iranu w niedzielę w ramach europejskich wysiłków na rzecz utrzymania porozumienia nuklearnego i rozładowania narastającego napięcia między Teheranem a Waszyngtonem.

W poniedziałek Maas spotyka się z prezydentem Iranu Hassanem Rouhanim oraz szefem irańskiej dyplomacji Mohammadem Dżawadem Zarifem. Jest to pierwsza wizyta ministra spraw zagranicznych RFN w Iranie od ponad dwóch lat. Według władz w Berlinie została ona skoordynowana z Wielką Brytanią i Francją.

"Schody się zaczną, jeżeli Iran podejmie kolejne kroki za 60 dni" Co oznacza... czytaj dalej » - Nasza rozmowa z ministrem Maasem była szczera i poważna. Teheran będzie współpracował z unijnymi sygnatariuszami porozumienia nuklearnego w celu jego uratowania - powiedział Zafir podczas konferencji prasowej.

Maas: wszystkie wymogi zostały zrealizowane

Heiko Maas odniósł się wcześniej do kwestii rozwiązania problemu blokady handlowej Iranu. Pod koniec stycznia Francja, Niemcy i Wielka Brytania założyły spółkę INSTEX, która ma zarządzać kanałem płatności obsługującym transakcje finansowe z Iranem, aby w ten sposób obejść amerykańskie sankcje i uratować porozumienie nuklearne z 2015 roku

- To nowy instrument, więc realizowanie go nie jest proste - mówił Maas na konferencji prasowej. - Niemniej, wszystkie wymogi formalne zostały już zrealizowane, więc zakładam, że będziemy gotowi do wprowadzenia go w życie w niedalekiej przyszłości - dodał.

Źródło: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Państwa europejskie starają się załagodzić spór między Iranem, a USA



Iran krytykuje państwa europejskie

Wcześniej w poniedziałek MSZ Iranu skrytykowało europejskich sygnatariuszy porozumienia nuklearnego z 2015 roku za to, że nie udało im się uratować tej umowy po wystąpieniu z niej w ubiegłym roku Stanów Zjednoczonych i nałożeniu sankcji na Teheran.

- Jak dotąd nie widzieliśmy praktycznych i namacalnych kroków ze strony Europejczyków w celu zagwarantowania interesów Iranu (...) Teheran nie będzie rozmawiał na temat żadnej kwestii poza umową nuklearną - oświadczył rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Abbas Musawi. - UE nie jest w stanie kwestionować spraw Iranu wykraczających poza porozumienie nuklearne - powiedział Musawi.

Źródło: PAP/Reuters Irański program nuklearny

Porozumienie nuklearne i zaostrzający się konflikt

Teheran grozi "wstrzymaniem zobowiązań" nuklearnych Europa nie ma... czytaj dalej » Porozumienie nuklearne zawarte przez Iran i pięć mocarstw atomowych, a zarazem stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ - USA, Rosję, Wielką Brytanię, Francję i Chiny - oraz Niemcy przewidywało demontaż irańskiego wojskowego programu atomowego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji.

Prezydent USA Donald Trump, który w maju 2018 roku ogłosił wystąpienie swego kraju z tego porozumienia, krytykował je m.in. za to, że nie obejmowało programu pocisków balistycznych Iranu ani jego roli w konfliktach na Bliskim Wschodzie.

Europejscy sygnatariusze porozumienia - Francja, Wielka Brytania i Niemcy - starają się uratować umowę, ale podzielają obawy Stanów Zjednoczonych w kwestii rozwijania irańskiego programu rakiet balistycznych i działań w regionie.

W rok od decyzji USA Iran również zdecydował o wycofaniu się z niektórych zobowiązań umowy nuklearnej. Prezydent tego kraju Hasan Rouhani ostrzegł 8 maja, że jeśli w ciągu 60 dni nie zostaną wypracowane nowe warunki umowy, Teheran wznowi produkcję wysoko wzbogaconego uranu.

Źródło: PAP Irański program nuklearny