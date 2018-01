Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

16.01.2018 | Gen. Koziej: broń atomowa nie jest po to, by...

- Rosja oszukała USA i świat zachodni. Stany Zjednoczone pozbyły się większości swojej broni taktycznej - powiedział Marek Świerczyński z "Polityki Insight" w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS. Odniósł się do ryzyka wojny atomowej, ponieważ Rosja i Chiny od wielu lat modernizują swój arsenał, a Stany Zjednoczone dopiero zaczęły to robić. - Broń atomowa nie jest po to, by jej używać. Jest po to, by do wojny nie dopuścić - mówił drugi gość programu gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - To, co teraz obserwujemy, to nuklearna gra strategiczna na poziomie wzajemnego odstraszania - dodał.

