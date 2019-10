Żona dyplomaty potrąciła Brytyjczyka i wyjechała. Johnson: podniosę sprawę w Białym Domu

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał w poniedziałek Stany Zjednoczone, by ponownie rozważyły sprawę immunitetu żony amerykańskiego dyplomaty, która śmiertelnie potrąciła samochodem nastoletniego motocyklistę. Temat ten poruszył w rozmowie z sekretarzem stanu USA Mikem Pompeo szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab.

Żona dyplomaty śmiertelnie potrąciła nastolatka. Rodzice Harry'ego chcą, by spojrzała im w twarz Mam nadzieję, że... czytaj dalej » Anne Sacoolas jest poszukiwana przez policję w związku ze śmiercią 19-letniego Harry'ego Dunna w hrabstwie Northamptonshire 27 sierpnia. Dunn zmarł w szpitalu po zderzeniu z prowadzonym przez kobietę volvo XC90 - największym osobowym modelem tej firmy - które poruszało się pod prąd. Według stacji BBC, kobieta i jej mąż byli w Wielkiej Brytanii od trzech tygodni. Sacoolas wyjechała już z Wielkiej Brytanii, choć wcześniej mówiła policji, że nie ma takich planów.

Johnson: wykorzystanie immunitetu nie było właściwe

- Nie sądzę, żeby było właściwym wykorzystywanie immunitetu dyplomatycznego do takich celów. Mam nadzieję, że Anne Sacoolas wróci i odpowiednio zaangażuje się w procesy prawne, tak jak są przeprowadzane w tym kraju. Poruszyliśmy tę kwestię albo raczej poruszamy ją dziś z amerykańskim ambasadorem w Zjednoczonym Królestwie i mam nadzieję, że zostanie ona rozwiązana wkrótce - powiedział w poniedziałek Johnson. Dodał, że jeśli nie rozwiąże jej wraz z ambasadorem, "podniesie ją osobiście w Białym Domu".

Zgodnie z konwencją wiedeńską z 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych, dyplomaci i ich rodziny nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za swoje czyny przez państwo przyjmujące, o ile nie są jego obywatelami. Jednak państwo wysyłające może zdecydować o wyłączeniu ich z objęcia immunitetem, co pozwala na postawienie zarzutów. Żona dyplomaty brała udział w wypadku. Nastolatek zginął, ona uciekła do USA Brytyjski... czytaj dalej »

Szef brytyjskiego MSZ rozczarowany decyzją USA

Amerykański Departament Stanu oświadczył jak na razie, że wyłączanie spod immunitetu dyplomatycznego jest "rzadkie". Dodał też, że jest "w bliskim kontakcie" z brytyjskimi władzami i składa "najgłębsze wyrazy współczucia" rodzinie Dunna.

W poniedziałek brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab rozmawiał na temat wypadku z amerykańskim sekretarzem stanu Mike'em Pompeo.

- Minister spraw zagranicznych rozmawiał dziś z sekretarzem Pompeo, aby omówić szereg kwestii, w tym brexitu, Hongkongu, Syrii, Iranu oraz sprawę Harry'ego Dunna, gdzie powtórzył swoje rozczarowanie decyzją Stanów Zjednoczonych i wezwał je do ponownego jej rozważenia - oświadczył wieczorem rzecznik brytyjskiego MSZ.