Drugi dzień procesu w sprawie ludobójstwa Rohindżów. Suu Kyi odrzucała oskarżenia

Przedstawiono niepełny i wprowadzający w błąd obraz rzeczywistej sytuacji w stanie Rakhine - mówiła w środę Aung San Suu Kyi podczas drugiego dnia przesłuchań w sprawie ludobójstwa Rohindżów. Przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości ONZ w Hadze rozpoczął się we wtorek proces w sprawie ludobójstwa muzułmańskiej mniejszości Rohindżów w Birmie.

Pozew przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości złożyła Gambia, upoważniona przez 57 państw należących do międzynarodowej polityczno-religijnej Organizacji Współpracy Islamskiej.

Na czele delegacji Birmy, zgodnie z zapowiedziami, stanęła była dysydentka, a obecnie faktyczna przywódczyni kraju Aung San Suu Kyi.

Źródło: PAP/ EPA/FRANK VAN BEEK Na czele delegacji Birmy stoi Aung San Suu Kyi

Suu Kyi podczas przesłuchania oceniła, że sytuacja w stanie Rakhine w Birmie jest "złożona", jednocześnie przyznając, że członkowie muzułmańskiej mniejszości Rohindżów "cierpią".

Jak stwierdziła, w regionie trwa "wewnętrzny konflikt", a starcia w Rakhine są wynikiem odpowiedzi wojska birmańskiego na ataki uzbrojonych lokalnych rebeliantów. Jak dodała, celem ataków padło m.in. kilka posterunków policji.

"Była ikona demokracji" będzie "bronić interesu narodowego Birmy" Aung San Suu Kyi... czytaj dalej » - Z pewnością w takich okolicznościach zamiar ludobójstwa nie może być jedyną hipotezą - powiedziała Suu Kyi. - Czy można mówić o zamiarze dokonania ludobójstwa ze strony państwa, które aktywnie prowadzi dochodzenia, sądzi i skazuje żołnierzy i oficerów oskarżonych o przestępstwa? Mimo że nacisk jest kładziony na członków armii, mogę zapewnić, że odpowiednie kroki zostaną podjęte także wobec cywilów - dodała Kyi.

Gambia i USA wywierają presję na Birmę

Pod koniec pierwszego dnia rozprawy przedstawiciele władz Gambii zwrócili się do sądu o zarządzenie specjalnych środków w celu ochrony Rohindżów, to jest nakazu powstrzymania działań wojsk birmańskich do czasu rozpoznania sprawy.

We wtorek ministerstwo finansów Stanów Zjednoczonych wciągnęło na czarną listę czterech przywódców wojskowych Birmy w najpoważniejszej, jak dotąd, reakcji Waszyngtonu na rzekome naruszenia praw człowieka Rohindżów i innych mniejszości.

Wśród objętych sankcjami są naczelny dowódca birmańskich sił zbrojnych Min Aung Hlaing i jego zastępca.

Rohindżowie padali ofiarą masowych zabójstw

Inicjatywa Gambii nie jest jedyną wszczętą obecnie procedurą sądową przeciwko Birmie. W listopadzie Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), również z siedzibą w Hadze, odpowiedzialny za rozliczanie najcięższych zbrodni na świecie, wyraził zgodę, aby jego prokuratorzy wszczęli śledztwo w sprawie wypędzenia Rohingjów z Birmy do Bangladeszu i ustalili, czy była to zbrodnia przeciw ludzkości.

W sierpniu 2017 roku ponad 740 tys. przedstawicieli mniejszości muzułmańskiej Rohindżów uciekło z zamieszkanej w większości przez buddystów Birmy po ofensywie wojskowej dokonanej w odwecie za ataki rebeliantów z Arakańskiej Armii Zbawienia Rohindżów (ARSA) na posterunki policji i bazę wojskową. Prześladowani przez birmańskie siły zbrojne i buddyjskie milicje uciekinierzy znaleźli schronienie w wielkich prowizorycznych obozach dla uchodźców w sąsiednim Bangladeszu.

Źródło: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP Muzułmanie Rohindża uciekają z Birmy

Z ustaleń misji rozpoznawczej ONZ wynika, że podczas ucieczki Rohingjowie padali ofiarą masowych zabójstw oraz gwałtów zbiorowych, dokonywanych przez birmańskie wojsko. Działania władz Birmy wobec Rohingjów spotkały się z powszechnym potępieniem na świecie. Birmańskie władze odrzucają oskarżenia o czystki etniczne i ludobójstwo; informują też, że powołały specjalne komisje śledcze do zbadania możliwych nadużyć.

Transformacja w Birmie zakończyła się de facto na powstaniu rządu Suu Kyi, która z dużą przewagą wygrała wybory z 2015 roku.

Zanim rozpoczęła się ucieczka Rohingjów, ich liczbę w Birmie szacowano na około miliona. Stanowili oni większość w leżącym na zachodzie tego kraju stanie Rakhine (Arakan). Według ONZ są oni jedną z najbardziej prześladowanych mniejszości etnicznych na świecie.