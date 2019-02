"Jeszcze tego by brakowało". Guaido nie chce zbrojnej interwencji USA





Lider opozycji w Wenezueli Juan Guaido, który w styczniu ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju, powiedział, że nie chce zbrojnej interwencji USA, jakiej nie wykluczył prezydent Donald Trump. Guaido zapewnił też, że nie jest "marionetką" Amerykanów.

W wywiadzie opublikowanym w czwartek przez włoski katolicki dziennik "Avvenire" Guaido, zapytany, czy popiera pomysł amerykańskiej interwencji w swoim kraju, odparł: "Oczywiście, że nie. Jeszcze tego by brakowało".

"Nie jestem marionetką"

Szef wenezuelskiego parlamentu podkreślił, że nie chce tego ani on, ani reszta opozycji. - Ale nie chcemy też, aby Wenezuela pozostała zdominowana przez dyktaturę - dodał.



Na uwagę dziennikarzy, że dotychczasowy prezydent Nicolas Maduro oskarża go o bycie "marionetką" w rękach Amerykanów, Guaido ocenił, że takie stwierdzenie to wyraz braku szacunku nie tylko dla niego, ale i dla milionów Wenezuelczyków organizujących marsze w kraju.



To nie są marsze organizowane "dla Guaido, ale dlatego, że chcą oni zamknąć tragiczny rozdział chavizmu" w historii Wenezueli - ocenił przywódca opozycji, odnosząc się do rządów poprzedniego prezydenta Hugo Chaveza.



- Nie jestem marionetką, tym bardziej Trumpa. Jestem bojownikiem, który walczy o wolną Wenezuelę - wyjaśnił Guaido. Dodał, że naród zmobilizował się do "batalii o godność", a "Wenezuela kolejny raz pokazuje swego heroicznego i walecznego ducha". - Zdołamy odzyskać wolność - mówił.

Krwawy rozrachunek z dyktaturą

Odnosząc się do postawy rządu Włoch, który nie uznał go jako tymczasowego prezydenta, Guaido przypomniał, że wielu mieszkających w Wenezueli Włochów i ich potomków czeka na taką decyzję gabinetu Giuseppe Contego. - Jestem pewien, że ostatecznie postanowi (on) wesprzeć prawowitego prezydenta - powiedział.



Guaido zauważył, że opozycja stoi przed koniecznością "dokonania rozrachunku z dyktaturą". Zaznaczył, że tylko w ostatnim tygodniu stycznia zginęły dziesiątki ludzi.