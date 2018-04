Na obronę przestrzeni powietrznej państw bałtyckich należy spojrzeć bardziej poważnie – uważa prezydent Litwy Dalia Grybauskiate. Jej zdaniem nie wystarczą jedynie środki odstraszające i dlatego należy przedsięwziąć też działania obronne.

We wtorkowym wywiadzie dla litewskiego radia publicznego LRT prezydent wskazała, że rozmieszczenie w Polsce zestawów obrony powietrznej Patriot wzmacnia bezpieczeństwo w regionie, ale – jak zaznaczyła - "są różne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej".

Departament Stanu: zakup systemu Patriot wzmocni Polskę, USA i NATO Amerykański... czytaj dalej » - Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone, jak też inne państwa, rozumieją, że na obronę przestrzeni państw bałtyckich należy spojrzeć poważniej - powiedziała Grybauskaite. Jej zdaniem nie wystarcza już natowska misja Baltic Air Policing i są potrzebne działania obronne.

Spotkanie w Waszyngtonie

We wtorek w Białym Domu odbędzie się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Oczekuje się, że temat wzmacniania bezpieczeństwa zdominuje rozmowę przywódców.



W Waszyngtonie strony zamierzają podpisać deklarację polityczną, która m.in. utrwali obustronne gwarancje bezpieczeństwa. Oczekiwane jest też uzyskanie zapewnienia o stałej obecności sił USA w regionie państw bałtyckich. Omówione zostaną również przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Brukseli i reforma obronna Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"To nie jest tarcza, to nawet nie jest parasol" - To jest system... czytaj dalej » Podczas spotkania wiele uwagi zostanie zapewne poświęcone umacnianiu stosunków dwustronnych Litwy i USA w dziedzinie gospodarki, biznesu i bezpieczeństwa energetycznego. W trakcie wizyty Grybauskaite dojdzie do podpisania dwóch listów intencyjnych pomiędzy amerykańską spółką Freeport LNG a dwiema litewskimi spółkami: Klaipedos nafta i Lietuvos duju tiekimas. Dokumenty te mają zapewnić możliwość kolejnej dostawy amerykańskiego gazu na Litwę.



Litwa jako jeden z pierwszych krajów w Europie zaczęła importować z USA gaz skroplony przez terminal w Kłajpedzie.



Spotkanie w Waszyngtonie na najwyższym szczeblu organizowane jest z inicjatywy prezydenta Trumpa w ramach obchodów stulecia niepodległości państw bałtyckich oraz w celu podkreślenia strategicznego partnerstwa Stanów Zjednoczonych z Litwą, Łotwą i Estonią.