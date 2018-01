Czternaście osób zostało rannych we wtorek po tym, jak na jednej ze stacji metra w stolicy Gruzji Tbilisi zawaliła się część sufitu - poinformował mer stolicy Kacha Kaładze. Rannych przewieziono do szpitala. Wśród poszkodowanych są dzieci.

Panika w metrze. Policja szuka świadków zajść Policja... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło na otwartej w latach 80. stacji Warketili. Ta końcowa stacja jednej z dwóch stołecznych linii metra w 2017 roku przeszła renowację. Wtedy też zamontowano podwieszany sufit, którego część runęła we wtorek na pasażerów.

Śledztwo

Mer stolicy Gruzji zapewnił, że władze pokryją koszty związane z leczeniem rannych. Dodał, że osoby odpowiedzialne za to, że doszło do wypadku, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Stacja została czasowo zamknięta. W sprawie wszczęto dochodzenie.