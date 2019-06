Tłumy przed parlamentem. Gruzini zostają na ulicach





W piątek liderzy gruzińskiej opozycji ponownie wezwali ludzi do wyjścia na ulice Tbilisi. Wieczorem przed parlamentem w stolicy kraju znów zebrały się tłumy demonstrantów. W czwartek przed gmachem doszło do gwałtownych protestów przeciwko obecności rosyjskiego deputowanego.

Pokłosie nocnych starć: pilny powrót prezydent, dymisja szefa parlamentu Prezydent Gruzji... czytaj dalej » Najnowsze protesty w Tbilisi rozpoczęły się w piątek o godzinie 19 czasu lokalnego (17 w Polsce). Demonstranci ponownie zebrali się przed gmachem parlamentu. Na transparentach pojawiają się napisy takie jak "Rosja jest okupantem", czy "Stop ZSRR". Jest znacznie spokojniej niż w czwartek wieczorem, gdy doszło do brutalnych starć z policją.

Protesty trwają kolejny dzień, mimo iż w piątek rezygnację ogłosił przewodniczący gruzińskiego parlamentu, Irakli Kobakhidze, spełniając jedno z żądań opozycji.

Protestujący domagają się również dymisji ministra spraw wewnętrznych, wypuszczenia na wolność osób, aresztowanych podczas czwartkowych zamieszek, a także rozmów na temat zorganizowania przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

Gwałtowne zamieszki i setki rannych

W nocy z czwartku na piątek przed gmachem parlamentu w Tbilisi doszło do gwałtownych starć protestujących z policją. Demonstranci, sprzeciwiający się obecności rosyjskiego deputowanego, usiłowali wtargnąć do budynku parlamentu. Policjanci użyli gumowych kul, gazu łzawiącego i pałek, a protestujący obrzucali funkcjonariuszy kamieniami. Policja zatrzymała ponad 300 osób.

W starciach z funkcjonariuszami rannych zostało ponad 200 osób. Wiele nadal przebywa w szpitalu.

Rannych demonstrantów odwiedziła w szpitalu prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Głowa państwa w związku z zamieszkami w Tibilisi specjalnie przerwała swoją wizytę w Białorusi i wróciła do kraju.

"Odwiedziłam tych, którzy zostali ranni podczas protestów w Tibilisi zeszłej nocy" - napisał Zurabiszwili na Twitterze.



Visiting those that were injured during last night’s #Tbilisi protests at the High Technology Medical Center. pic.twitter.com/9q7BX793jV — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 21 czerwca 2019

Ranna podczas zamieszek Fot. PAP/EPA

Starcia z policją w Tbilisi Fot. PAP/EPA

Starcia z policją w Tbilisi Fot. PAP/EPA

Starcia z policją w Tbilisi Fot. PAP/EPA

Starcia z policją w Tbilisi Fot. PAP/EPA

Starcia z policją w Tbilisi Fot. PAP/EPA

Policjant otoczony przez demonstrantów Fot. PAP/EPA

Starcia z policją w Tbilisi Fot. PAP/EPA

Policjant otoczony przez demonstrantów Fot. PAP/EPA

Policjant otoczony przez demonstrantów Fot. PAP/EPA

Starcia z policją w Tbilisi Fot. PAP/EPA

Zamieszki w stolicy Gruzji, Tbilisi Fot. PAP/EPA

Starcia z policją w Tbilisi Fot. Irakli Gedenidze/Reuters/Forum

Starcia z policją w Tbilisi Fot. Irakli Gedenidze/Reuters/Forum

Starcia policji z protestującymi w stolicy Gruzji, Tbilisi Fot. Irakli Gedenidze/Reuters/Forum