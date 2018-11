Neofaszyści z całej Europy chcą przyjechać do Warszawy. Kim są?

Video: Fakty TVN

Przed 11 listopada dramatycznie brakuje policjantów

To nie epidemia grypy, nie grupowe przeziębienie. I nikt już nie udaje, że jest inaczej. Na Śląsku zwolnienia wzięło czterech na każdych dziesięciu policjantów. W niektórych miastach aż 70 procent funkcjonariuszy pokazało L4. To największy w ostatnich latach protest policji. I to w przededniu 11 listopada. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00.

