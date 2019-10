"Sprawami klimatu nie powinny zajmować się dzieci, ale nie mamy innego wyboru"

Nastoletnia aktywistka klimatyczna Greta Thunberg przemawiała w piątek do tysięcy ludzi zgromadzonych przed amerykańskim Centrum Obywatelskim w Denver w stanie Kolorado. Szwedka wyraziła opinię, że "polityczni liderzy najwyraźniej nie potrafią wybiegać myślą dalej niż do kolejnych wyborów i to się musi skończyć".

- Ludzie sprawujący władzę wciąż ignorują nas i dostępną na ten temat (zmian klimatycznych - red.) wiedzę. Jak oni mogą? – pytała Greta Thunberg do zgromadzonych pod Centrum Obywatelskim w Denver w stanie Kolorado.

"Greta jest twoim Bogiem" i kukła zwisająca z mostu Włoska policja... czytaj dalej » Demonstracja została zorganizowana przez grupę aktywistów "Fridays For Future Denver Strike". – Zebraliśmy się tutaj, ponieważ zależy nam na naszej przyszłości i tym, co pewnego dnia po sobie zostawimy – stwierdziła 16-letnia Szwedka. – Polityczni liderzy najwyraźniej nie potrafią wybiegać myślą dalej niż do kolejnych wyborów i to się musi skończyć – dodała.

Działaczka zwróciła uwagę, że sprawami klimatu nie powinny zajmować się dzieci, "ale skoro liderzy zachowują się jak dzieci, nie mamy innego wyboru".

- Świat się budzi. Zmiana się zbliża, czy to się wam podoba, czy nie. My jesteśmy zmianą – stwierdziła Thunberg.

Młoda Szwedka walczy o klimat

Greta Thunberg stała się twarzą klimatycznego strajku młodych na całym świecie.

20 sierpnia 2018 roku 15-letnia wówczas Szwedka zrezygnowała ze szkolnych zajęć i z transparentem "Strajk szkolny dla klimatu" poszła protestować pod budynkiem Riksdagu. Od tej pory co piątek opuszczała zajęcia w szkole i kontynuowała jednoosobową pikietę dla klimatu.

We wrześniu bieżącego roku zabrała głos podczas szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

- Nie powinno mnie tu być. Powinnam być w szkole po drugiej stronie oceanu. A jednak przychodzicie do nas, młodych ludzi, po nadzieję. Jak śmiecie? Ukradliście moje marzenia, moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami, a jednak jestem jedną z tych, która miała szczęście – mówiła.

Źródło: PAP Emisja dwutlenku węgla na świecie