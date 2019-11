"Fantastycznie było spotkać jedną z moich bohaterek". Schwarzenegger i Thunberg na rowerach

16-letnia szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg spotkała się w zeszłym tygodniu z aktorem i byłym gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem. Oboje wybrali się na przejażdżkę rowerową wokół Santa Monica. Zdjęcia w mediach społecznościowych zamieścił Schwarzenegger. "Fantastycznie było spotkać w ubiegłym tygodniu moją przyjaciółkę i jedną z moich bohaterek Gretę Thunberg" - napisał.

Greta Thunberg od września przebywa w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu spotkała się z Arnoldem Schwarzeneggerem. Amerykański aktor zamieścił we wtorek na Twitterze fotograficzną relację z rowerowej przejażdżki z aktywistką.

"Fantastycznie było spotkać w ubiegłym tygodniu moją przyjaciółkę i jedną z moich bohaterek Gretę Thunberg i wybrać się na wspólną przejażdżkę na rowerach wokół Santa Monica" - napisał.



It was fantastic to see my friend and one of my heroes @GretaThunberg last week and go on a bike ride around Santa Monica together and I was so pumped to introduce her to my daughter Christina. Keep inspiring, Greta! pic.twitter.com/3Q6ZuInJHY — Arnold (@Schwarzenegger) 4 listopada 2019





To nie pierwsze spotkanie aktora ze szwedzką aktywistką. W maju wzięła udział w szczycie klimatycznym w Wiedniu zorganizowanym przez założoną w 2011 roku przez Schwarzeneggera organizację R20 - Regions of Climate Action.

"Stała się liderką naszych czasów"

W ubiegłym tygodniu Thunberg spotkała się również z Leonardo DiCaprio, który również angażuje się w walkę ze zmianami klimatycznymi. Aktor zamieścił na Instagramie zdjęcie ze spotkania i określił Thunberg "liderką naszych czasów".

"Historia osądzi nas za to, co robimy dzisiaj, aby zagwarantować, że przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się tą samą nadającą się do życia planetą, którą najwyraźniej uznaliśmy za oczywistość. Mam nadzieję, że przesłanie Grety będzie pobudką dla światowych liderów wszędzie tam, gdzie czas bezczynności się skończył. To dzięki Grecie i młodym aktywistom z całego świata jestem optymistą co do przyszłości - napisał DiCaprio.

Przyznał również, że spotkanie z Gretą Thunberg było dla niego zaszczytem. "Ona i ja zobowiązaliśmy się wspierać siebie nawzajem, mając nadzieję na lepszą przyszłość naszej planety" - dodał aktor.



Wyświetl ten post na Instagramie. There are few times in human history where voices are amplified at such pivotal moments and in such transformational ways – but @GretaThunberg has become a leader of our time. History will judge us for what we do today to help guarantee that future generations can enjoy the same livable planet that we have so clearly taken for granted. I hope that Greta’s message is a wake-up call to world leaders everywhere that the time for inaction is over. It is because of Greta, and young activists everywhere that I am optimistic about what the future holds. It was an honor to spend time with Greta. She and I have made a commitment to support one another, in hopes of securing a brighter future for our planet. #FridaysforFuture #ClimateStrike @fridaysforfuture Post udostępniony przez Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) Lis 1, 2019 o 10:22 PDT