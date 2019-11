Greta Thunberg znów przepłynie Atlantyk. Zapłaci hiszpański podatnik?

Rząd Hiszpanii poinformował w sobotę, że pomoże w morskiej przeprawie z Nowego Jorku szwedzkiej aktywistce Grecie Thunberg. Wybiera się ona na międzynarodowy szczyt klimatyczny zapowiedziany na grudzień w Madrycie. To odpowiedź na apel szesnastolatki o pomoc w podróży.

W sobotę hiszpańska minister do spraw ekologii Teresa Ribera przekazała na Twitterze, że Hiszpania chce pomóc Grecie Thunberg w tym, aby mogła dotrzeć na konferencję Madrycie. Międzynarodowy szczyt klimatyczny COP potrwa od 2 do 13 grudnia.



Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR — Teresa Ribera / (@Teresaribera) November 1, 2019





Apel o pomoc w podróży

Wpis Ribery jest odpowiedzią na piątkową prośbę Grety o zapewnienie jej wsparcia w "przepłynięciu Atlantyku w listopadzie". Apel o pomoc w podróży pojawił się na koncie aktywistki krótko po zatwierdzeniu przez ONZ Madrytu jako miasta-gospodarza grudniowego szczytu klimatycznego COP.

Thunberg przebywa od września w Stanach Zjednoczonych, a na początku grudnia miała wziąć udział w konferencji klimatycznej, która początkowo miała odbyć się w Chile. Państwo to zrezygnowało jednak z jej organizacji z powodu antyrządowych protestów.

W czwartek premier Pedro Sanchez zaproponował władzom ONZ zorganizowanie szczytu klimatycznego COP w stolicy Hiszpanii.



As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

->https://t.co/vFQQcLTh2U — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019





Jachtem przez Atlantyk

Młoda Szwedka, która działa na rzecz ochrony środowiska, zapoczątkowała młodzieżowe strajki klimatyczne i była wśród osób zgłoszonych do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla, odmawia latania samolotami, ponieważ - jak przekonuje - ruch lotniczy przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. Aby wziąć udział we wrześniowym szczycie klimatycznym ONZ, Thunberg odbyła podróż jachtem z brytyjskiego Plymouth do Nowego Jorku.