"Pędzimy w kierunku Europy". Thunberg płynie na szczyt klimatyczny

Greta Thunberg zmierza do Lizbony, by wziąć w rozpoczynającym się w poniedziałek w Madrycie szczycie klimatycznym COP25. 16-letnia szwedzka aktywistka płynie na pokładzie 15-metrowego katamaranu z USA, a do Europy ma dotrzeć we wtorek.

"Dzień 18. rejsu. Pędzimy w kierunku Europy! Szacowany czas dopłynięcie w tej chwili to wtorek rano. Dotrzemy do przystani Alcantara w Lizbonie. Wszyscy cieszymy się na spotkanie z wami!" - napisała Thunberg w nocy z soboty na niedzielę na Twitterze.



Day 18. We’re speeding towards Europe! Estimated time of arrival right now is Tuesday morning. We’ll be arriving at Doca de Alcantara, Lisbon. We are all looking forward to see you there! @Sailing_LaVaga@elayna__c@_NikkiHendersonpic.twitter.com/PlOxgUeETx — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 30 listopada 2019

Młoda ekolożka płynie razem z rodziną, która odpowiedziała na jej apel o znalezienie ekologicznego transportu ze Stanów Zjednoczonych do Europy.

Szczyt COP25 został przeniesiony ze stolicy Chile, Santiago, do Madrytu i potrwa do 13 grudnia.

13 listopada katamaran o nazwie La Vagabonde wypłynął z Hampton w stanie Wirginia na wschodnim wybrzeżu USA. Jednostka morska zostawia niewielki ślad węglowy - wykorzystuje energię słoneczną i hydrogeneratory. Z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku, gdzie we wrześniu wzięła udział w konferencji klimatycznej ONZ, Thunberg również podróżowała jachtem.

Na pokładzie katamaranu oprócz Thunberg znajdują się jego właściciele, Australijczycy Riley Whitelum i Elayna Carausu z 11-miesięcznym synem, oraz doświadczona żeglarka Nikki Henderson.

W listopadzie na Atlantyku panują trudne warunki.