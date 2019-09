Gdy Greta Thunberg zobaczyła Donalda Trumpa

On jej najwyraźniej nie widział, ona go zdecydowanie tak. 16-letnia szwedzka aktywistka Greta Thunberg i 73-letni prezydent USA Donald Trump przez chwilę znaleźli się w tym samym pomieszczeniu. Nie dane im było porozmawiać.

Szwedka występowała w poniedziałek na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku odbywającym się w przeddzień rozpoczęcia debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

W mocnych słowach skrytykowała światowych przywódców za, jej zdaniem, niewystarczające działania w walce ze zmianami klimatycznymi.

Donald Trump skomentował jej wystąpienie na Twitterze. Prezydent USA napisał, że Thunberg "wygląda na bardzo wesołą młodą dziewczynę, która nie może się doczekać jasnej i wspaniałej przyszłości".



She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Oglądaj Wideo: tvn24 "Ukradliście moje marzenia i dzieciństwo"