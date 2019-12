"Ziemia na horyzoncie!". Greta Thunberg dopłynęła do Portugalii

Katamaran z nastoletnią aktywistką Gretą Thunberg na pokładzie zawinął we wtorek do portu w Lizbonie po rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Szwedka zmierza na szczyt klimatyczny COP25 do Madrytu, który rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 13 grudnia. - Ta dziewczynka, wyczekiwany Mesjasz, już do nas płynie w papierowej łódeczce - ironizował w poniedziałek jeden z hiszpańskich dziennikarzy.

Początkowo konferencja klimatyczna miała odbyć się w Chile. Państwo to jednak zrezygnowało z jej organizacji z powodu antyrządowych protestów.

Thunberg w drodze na szczyt klimatyczny

"Lizbona!!" - zameldowała we wtorek po południu na Twitterze Greta Thunberg, fotografując się na tle portugalskiej stolicy.



Lisbon!! pic.twitter.com/WkWi1da4WO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 3, 2019





Wcześniej, w nocy z poniedziałku na wtorek, gdy zbliżała się do europejskiego wybrzeża, napisała: "Ziemia na horyzoncie". Aktywistka zdecydowała się na podróż przez Atlantyk katamaranem zamiast samolotem, który uważany jest za mniej ekologiczny środek transportu.

Jacht, którym płynęła Szwedka, zostawia niewielki ślad węglowy - wykorzystuje energię słoneczną i hydrogeneratory.

Land ahoy! pic.twitter.com/jt3qr8kKhP — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 3 grudnia 2019

Na pokładzie katamaranu oprócz Thunberg znajdowali się właściciele jednostki, Australijczycy Riley Whitelum i Elayna Carausu z 11-miesięcznym synem, oraz doświadczona żeglarka Nikki Henderson z Wielkiej Brytanii.



We wtorek Thunberg spotka się w Portugalii z działaczami klimatycznymi i będzie odpoczywać przed wyjazdem do Madrytu - podał Reuters.

Drugi taki rejs

13 listopada katamaran o nazwie La Vagabonde wypłynął z Hampton w stanie Wirginia na wschodnim wybrzeżu USA.

To nie pierwsza podróż Szwedki przez Ocean Atlantycki. Z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku, gdzie we wrześniu wzięła udział w szczycie klimatycznym ONZ, Thunberg również podróżowała jachtem.

Heading into Lisbon!! pic.twitter.com/9p72ONByAm — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 3 grudnia 2019

"Wyczekiwany Mesjasz do nas płynie w papierowej łódeczce"

Część hiszpańskich mediów z dystansem odniosła się do podróży Thunberg, jej obecności na madryckim szczycie, a także całej jej działalności.

Dziennikarz radia Cope Carlos Herrera, mówił o "histerii" i "infantylności" aktywistów. - Dużo jest głosicieli apokalipsy, inkwizytorów takich jak Greta. Wielu z nich nawet nie wie o czym mówi (…). Ta dziewczynka, wyczekiwany Mesjasz, już do nas płynie w papierowej łódeczce. Zobaczycie, że przybędzie tu i powie, że jej skradziono dzieciństwo (…), a większość przedstawicieli ONZ niczym głupcy będzie ją oklaskiwało - oświadczył.

Dziennikarz telewizyjny i obrońca praw zwierząt Frank Cuesta wskazał na hipokryzję osób, które zorganizowały podróż katamaranem przez Atlantyk. - Ona zawsze jest w łodzi, która nie używa paliwa. Ma jednak dla bezpieczeństwa ze swojej jednej i drugiej strony dwie inne łodzie, a także helikopter - stwierdził Cuesta.